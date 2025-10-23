Autoescalera para retirar un nido de velutina
REDACCIÓN
Vilagarcía
Emerxencias de Vilagarcía desplegó a media mañana de ayer una autoescalera en la calle Celso Emilio Ferreiro para retirar un nido de avispas velutinas que fue localizado en la fachada de un edificio, entre el tercer y el cuarto piso.
