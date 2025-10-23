Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Autoescalera para retirar un nido de velutina

REDACCIÓN

Vilagarcía

Emerxencias de Vilagarcía desplegó a media mañana de ayer una autoescalera en la calle Celso Emilio Ferreiro para retirar un nido de avispas velutinas que fue localizado en la fachada de un edificio, entre el tercer y el cuarto piso.

TEMAS

Tracking Pixel Contents