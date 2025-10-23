Ravella invertirá 931.166 euros en peatonalizar en Carril las calles Aduana y Cruz

El Concello de Vilagarcía dará un paso más en la transformación urbana de Carril. El proyecto de peatonalización de las calles Aduana y Cruz ya está en marcha y fue presentado por el alcalde Alberto Varela y Paola María, concejala de Urbanismo. Esta actuación integral supondrá una inversión de 931.166 euros y saldrá a licitación en las próximas semanas con el objetivo de ejecutarse en 2026.

La intervención, que forma parte del plan de mejora del casco histórico de Carril, prevé la creación de una plataforma única, eliminando los desniveles actuales y dotando el espacio de un nuevo pavimento de granito gris Mondariz similar al instalado en la rúa do Carmen, lo que permitirá dar continuidad estética y funcional a todo el entorno. «Estamos ante un espacio singular de Carril, junto a edificios históricos como el de la antigua Aduana o la Cofradía de Pescadores, y el resultado final debe ser armónico con ese contexto», subrayó el alcalde.

El proyecto afecta a una superficie total de 2.200 metros cuadrados, incluyendo las travesías que comunican ambas calles. Se persigue favorecer la accesibilidad peatonal y mejorar la seguridad del tránsito. Se demolerán las aceras actuales y parte del firme para elevar el nivel de la calzada al de las aceras, facilitando los accesos y eliminando barreras arquitectónicas.

La nueva plataforma estará constituida por una base de hormigón de 15 centímetros sobre la que se colocará granito de entre 12 y 15 centímetros de grosor, lo que garantiza su resistencia al paso de vehículos. La velocidad quedará limitada a 10 kilómetros por hora para reforzar la seguridad y el carácter peatonal de la zona.

Infografía de la actuación a realizar en este proyecto. / FdV

La concejala de Urbanismo, Paola María, destacó que se trata de una «renovación integral» que irá más allá de la estética: «Además del firme, se renovarán todas las redes soterradas —saneamiento, pluviales y abastecimiento—, contactando con Espina y Delfín para coordinar las mejoras en los tramos de abastecimiento que sea necesario reforzar».

Asimismo, el proyecto contempla una nueva iluminación led de fachada, más eficiente y moderna. «Permitirá reducir el consumo y mejorar la potencia lumínica, generando un espacio más seguro y sostenible», apuntó la edil.

La financiación del proyecto será compartida entre los fondos europeos EDIL (Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local) —de los que Vilagarcía obtuvo 3,8 millones de euros— y el Plan Extra de la Deputación de Pontevedra, que complementará la aportación municipal. «Hace apenas tres semanas supimos que habíamos conseguido estos fondos europeos, y eso nos permite acometer actuaciones muy demandadas como esta», explicó Varela.

El regidor confirmó que la obra tiene ya el proyecto técnico aprobado y que la licitación se iniciará en cuanto se resuelva la parte administrativa del Plan Extra provincial. «Nuestra intención es que se ejecute en 2026, un año que será muy importante para Carril», señaló.

Por otro lado, Paola María puso en valor la gestión del gobierno local para conseguir los fondos europeos que permitirán «hacer realidad obras largamente demandadas».