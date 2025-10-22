Vilanova tendrá una planta fotovoltaica en su nave municipal

El Concello de Vilanova tendrá una planta fotovoltaica en la nave municipal. El proyecto fue presentado ayer por el edil y diputado provincial Javier Tourís en el marco del impulso que la Diputación está dando hacia la gestión energética más sostenible en varios municipios, entre ellos, el de Vilanova. Esa planta contará con una batería de almacenamiento que generará energía destinada a cubrir la demanda del propio Concello, destinando un mínimo del 10% de esta energía a las personas vulnerables residentes en el entorno de dos kilómetros. La instalación será financiada con recursos provinciales a través del programa +Renovables.

Este programa analizó la situación de Vilanova en lo que a uso de energías se refiere y en el estudio se han extraído conclusiones que marcan el punto de partida hacia una gestión energética más sostenible. Así, el trabajo realizado por los técnicos de la Oficina de Transformación Comunitaria de la Diputación indica que la localidad depende en demasía de los combustibles fósiles, por lo que es imprescindible hacer una transición paulatina hacia otras fuentes energéticas más sostenibles.

También se destaca en el informe la buena situación en la que se encuentra todo el término municipal en relación al potencial fotovoltaico y el potencial de la energía geotérmica y de la eólica, que en Vilanova se encuentra en rangos muy favorables. Por el contrario, el potencial de otras fuentes de energía como el biogás no es tan intensivo como en los municipios del interior de la provincia de Pontevedra.

Con este proyecto, el Concello de Vilanova se une a otras entidades de la comarca que están trabajando en contar con su propia energía, como es el caso de la Mancomunidade de O Salnés, que ha puesto en marcha varias plantas fotovoltaicas centradas en producir la energía necesaria para garantizar el suministro de agua a toda la comarca. También otros municipios, como el de A Illa, forman parte desde hace tiempo de comunidades energéticas.