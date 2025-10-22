Vendimia 2025: 33 millones de litros y consagración de las variedades blancas

El pasado día 14, cuando FARO DE VIGO dio cuenta del adelanto de las llamadas «vendimias tardías», como consecuencia de los efectos del cambio climático en las condiciones meteorológicas de las que tanto depende el viñedo, ya anunciaba que la campaña recolectora en la Denominación de Origen Rías Baixas se había saldado con 47,5 millones de kilogramos de uva introducida en bodega.

Esta misma mañana, el Consello Regulador de esa DO, presidido por Isidoro Serantes, confirmaba este histórico resultado, y una vez realizados los ajustes pertinentes con los datos ofrecidos por las 161 bodegas participantes, daba oficialidad a dicha cifra, desmenuzando lo que ha dado de sí la campaña en cada subzona productora.

Una de las principales conclusiones es que Rías Baixas se consagra como la cuna de las variedades blancas, ya que representan el 99,50% del total de uva recogida.

Y ese es el embrión de los aproximadamente 32.800.000 litros de vino que se esperan atender con esta producción, muy cerca de los 35 millones de litros que se pronosticaban cuando el pasado verano se hablaba de una previsión de vendimia de 50 millones de kilogramos.

El resultado de la vendimia 2025 en Rías Baixas. / FdV

Lógicamente, el albariño sigue siendo el buque insignia con el 96,99% del total, mientras que el caíño blanco se quedó en 0,90% y la loureira blanca registró un 0,64%.

En cuanto al 0,5% correspondiente a las variedades tintas, destacan la uva sousón, con 63.073 kilos, caíño tinto, con 53.232, y espadeiro, 44.463 kilogramos.

Al hablar de las blancas, hay que destacar que los 46 millones de kilos de uva albariña están a años luz de los 429.632 de caíño blanco, los 305.579 kilos de loureira, los 245.880 de godello y los casi 205.000 kilos de treixadura.

Testimonial es la presencia de torrontés, con 2.595 kilos, y, desde luego, la de ratiño galega, que se incorporaba por primera vez al listado de variedades admitidas por Rías Baixas, quedándose en los 901 kilos de los que ya se había hablado en FARO en ocasiones anteriores.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Si de lo que se habla es de subzonas productoras, hay que insistir en que Val do Salnés marca claramente el ritmo con el 65% del total vendimiado, lo cual equivale a casi 31 millones de kilogramos.

Por detrás se sitúa Condado do Tea, que tras los ajustes antes aludidos incorporó a la vendimia 8,8 millones de kilos (18,36%), y O Rosal, con casi 4,2 millones de kilogramos recogidos (8,77%).

Completan la relación los 3,4 millones de Ribeira do Ulla y los 84.221 kilos en los que se quedó Soutomaior tras la vendimia, iniciada a mediados de agosto.

Abundando en todo esto, destacar que de los 30.985.618 kilos de uva aportados por Val do Salnés, nada menos que 30.825.585 fueron de albariño.

A esa producción, referida a las plantaciones y/o bodegas de los Ayuntamientos de Cambados, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Vilanova, Portas, Caldas, Vilagarcía, Barro, O Grove y A Illa, se suman apenas 48.000 kilos de caíño tinto, 31.000 de espadeiro y 25.000 tanto de caíño blanco como de godello.

Una mujer vendimia al amanecer en la bodega Terras do Cigarrón, en Monterrei / Alan Pérez

La misma subzona recogió 11.000 kilos de mencía, 4.143 de loureira tinta, 3.027 de brancellao y los únicos 901 kilos de ratiño galega o blanca de Cabanelas, junto a pequeñas cantidades de castañal, pedral y treixadura.

En el caso de Condado do Tea, de los 8,8 millones de kilos totales, 8,4 millones son de albariño, destacan do entre las demás variedades 148.499 kilos de treixadura, 74.206 de godello, 57.004 de sousón, 49.000 de loureira blanca, 13.616 de caíño blanco, 14.770 de mencía, casi 11.000 de brancellao y más de 8.000 kilos de pedral.

En O Rosal fueron 3,4 millones de kilos de albariño, 385.000 de caíño blanco, 249.000 de loureira blanca, cerca de 64.000 de godello, más de 46.000 de treixadura y unos 7.000 kilos de castañal.

De Ribeira do Ulla pueden destacarse los 3,3 millones de kilos de albariña, más de 80.000 de godello, cerca de 10.000 de mencía, 9.433 de treixadura y unos 6.000 kilos de caíño blanco.

Por último, la producción de Soutomaior se limitó a 79.368 kilos de albariño, 2.260 de godello, 915 de caíño tinto, 519 de mencía, 470 de pedral, 290 de sousón, 230 de brancellao y 169 de loureira blanca.

Este es el resultado de la explotación de 4.808 hectáreas de superficie productiva amparada por la Denominación de Origen Rías Baixas, que cuenta en la actualidad con 4.960 viticultores inscritos.

«Un ciclo vitícola idóneo»

Ellos, junto a las bodegas, son los verdaderos artífices de esta histórica vendimia –con un 12,7% más de uva que en 2024– surgida de «un ciclo vitícola idóneo», insisten en Rías Baixas.

Su Consello Regulador habla así de «uva abundante y de alta calidad», cifrando el rendimiento medio por hectárea en 9.881 kilos, lo cual supone «un valor algo superior a la media de los últimos diez años, que fue de 9.072».

De este modo, ahora que el viñedo se tiñe del ocre que anuncia la caída de la hoja, se cierra en Rías Baixas un ciclo vegetativo caracterizado por «un invierno y primavera muy cálidos y húmedos, con el mes de junio más cálido desde que existen registros, y muy seco».

Condiciones que, como se explicó en el Informe de Estimación de Cosecha dado a conocer el pasado verano, propiciaron «una tasa de brotación del 90,1%, algo inferior a la del año pasado, mientras que el índice de fertilidad fue superior, con 2,3 racimos brotados por yema».

Fue así como se gestó esta vendimia de récord, sin duda beneficiada por unas mermas de producción poco significativas «y repartidas en corrimiento de flor, plagas o enfermedades y por heladas, granizo y viento».

Es decir, unas condiciones fabulosas que no serán fáciles de repetir y propician que «mientras el resto de España vive una vendimia reducida, debido al ataque del mildiu en muchas regiones vinícolas», la Denominación de Origen Rías Baixas cierre la mejor campaña de su historia.