Valga mejora la accesibilidad y la prestación de servicios en el consistorio

El Concello invierte unos 50.000 euros en mejoras, tanto dentro como fuera del edificio

Las obras en la casa consistorial.

Las obras en la casa consistorial.

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

El gobierno del conservador José María Bello Maneiro da cuenta de la realización de obras de mejora de accesibilidad y prestación de servicios en la casa consistorial.

Se trata de unos trabajos valorados en 50.000 euros y ya muy avanzados «con los que se quieren solucionar problemas derivados de la antigüedad del inmueble y ofrecer una mejor y más eficaz atención a los vecinos», remarca el ejecutivo valgués.

El mismo que detalla que en el exterior de consistorio se colocan un pasamanos de acero inoxidable, una rampa de entrada y una cubierta a modo de pérgola con la que proteger de la lluvia a quienes acudan a la casa consistorial.

Ya dentro del edificio se renuevan por completo los baños, reponiendo fontanería, pavimento, alicatados, inodoros, lavabos, papeleras, toalleros y secamanos. También se adecenta la Oficina Técnica y se mejoran ventanas, las vidrierasde las escaleras interiores y la terraza.

