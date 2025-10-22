Valga mejora la accesibilidad y la prestación de servicios en el consistorio
El Concello invierte unos 50.000 euros en mejoras, tanto dentro como fuera del edificio
El gobierno del conservador José María Bello Maneiro da cuenta de la realización de obras de mejora de accesibilidad y prestación de servicios en la casa consistorial.
Se trata de unos trabajos valorados en 50.000 euros y ya muy avanzados «con los que se quieren solucionar problemas derivados de la antigüedad del inmueble y ofrecer una mejor y más eficaz atención a los vecinos», remarca el ejecutivo valgués.
El mismo que detalla que en el exterior de consistorio se colocan un pasamanos de acero inoxidable, una rampa de entrada y una cubierta a modo de pérgola con la que proteger de la lluvia a quienes acudan a la casa consistorial.
Ya dentro del edificio se renuevan por completo los baños, reponiendo fontanería, pavimento, alicatados, inodoros, lavabos, papeleras, toalleros y secamanos. También se adecenta la Oficina Técnica y se mejoran ventanas, las vidrierasde las escaleras interiores y la terraza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- Vilagarcía suspende la Romaría dos Maiores por el coste del SAF
- Adoptantes: Pinscher, 50 - Palleiro, 0
- La postrera y dolorosa vendimia silenciada
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos