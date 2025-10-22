Valga mejora la accesibilidad y la prestación de servicios en el consistorio

El gobierno del conservador José María Bello Maneiro da cuenta de la realización de obras de mejora de accesibilidad y prestación de servicios en la casa consistorial.

Se trata de unos trabajos valorados en 50.000 euros y ya muy avanzados «con los que se quieren solucionar problemas derivados de la antigüedad del inmueble y ofrecer una mejor y más eficaz atención a los vecinos», remarca el ejecutivo valgués.

El mismo que detalla que en el exterior de consistorio se colocan un pasamanos de acero inoxidable, una rampa de entrada y una cubierta a modo de pérgola con la que proteger de la lluvia a quienes acudan a la casa consistorial.

Ya dentro del edificio se renuevan por completo los baños, reponiendo fontanería, pavimento, alicatados, inodoros, lavabos, papeleras, toalleros y secamanos. También se adecenta la Oficina Técnica y se mejoran ventanas, las vidrierasde las escaleras interiores y la terraza.