Mucho Samaín más allá del organizado por los Concellos

En el calendario religioso, el 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos; en el lúdico, es el día que sigue a la misteriosa noche de Samaín. Y, cada año que pasa, esta antigua celebración de la cultura celta se enriquece con más actividades. Hasta hace poco, eran los Ayuntamientos los encargados de organizarlas, pero ahora ya son muchas las asociaciones de vecinos, las entidades culturales y hasta los colectivos de padres de alumnos los que dedican al Samaín una o dos jornadas.

La asociación cultural Nós, de Sobradelo, es un ejemplo de ello. Su fiesta es el 31 de octubre (viernes). A partir de las 19.00 horas, el centro sociocultural se convertirá en el tétrico escenario de una fiesta en la que actuarán Cé Orquestra Pantasma y el grupo de la propia asociación Nós. Además de «foliada», en la fiesta habrá disfraces, chocolate caliente y hasta un desfile de calabazas por la parroquia.

La fiesta de Sobradelo cuenta con su propio concurso de calabazas: hay tres categorías, por edades, y el jurado elegirá en cada una de ellas la pieza más original y la más elaborada.

Sin salir de Vilagarcía, la asociación cultural San Pedro, de Os Duráns, ha preparado un Paseo de Medo por el barrio. Los niños y las familias interesados en participar tienen que inscribirse en el correo barriodosdurans@gmail.com antes del 29 de octubre.

Los anotados se reunirán al caer la noche del viernes 31 en la estación de autobuses, y recorrerán los edificios del barrio en un singular «truco ou trato» para recoger las chucherías que les vayan dando los vecinos.

Otra entidad que ha preparado una programación específica para el Samaín es el Gato Negro de Carril. Los actos empiezan también el viernes 31 por la tarde, con un baile infantil, un túnel del terror, un concurso de calabazas, juegos, música y chucherías. A partir de las nueve de la noche, los actos se trasladan a la Praza da Liberdade, donde habrá reparto de «queimada» (con su correspondiente «conxuro») y rosquillas.

Al día siguiente, la fiesta ya está más pensada para los adultos, y la sede del Gato Negro acogerá un Baile do Terror, con la participación de Ministry of Entertainment-Moedj.es. A mayores, en el bar de la asociación se servirá esos dos días, tanto en las comidas como en las cenas, un menú especial de Halloween, con entrantes, pulpo, carrilleras estofadas con patatas, postre, bebida, café y licor por 35 euros por persona.

Otra localidad arousana donde el Samaín ha adquirido en los últimos años un gran peso gracias a la participación ciudadana es Meis. Allí, un grupo de comerciantes de Mosteiro han creado la Casa do Terror de Meis, que un año más abrirá sus puertas durante las tardes del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los sustos y sobresaltos están más que garantizados.

Concurso de disfraces

Montse Blanco siempre sorprendía a propios y extraños con la decoración de su tienda de Mosteiro. Y ese fue el germen de la Casa do Terror, una atracción nacida por la ilusión de Blanco y otros dos comerciantes de la localidad, y que se ha convertido en una de las actividades de Samaín más exitosas y populares de la comarca.

Hace ya días que la fachada de Autoservicio Montse y la de la vecina Casa do Terror están decoradas para la ocasión. A las puertas de esta última, un grupo de esqueletos y muertos vivientes esperan sonrientes con un cartel en el que preguntan cuándo abre la atracción. Los colocaron los promotores de la atracción hace un par de semanas, para aprovechar el aluvión de gente previsto por la Carreira de Leo.

La Casa do Terror abrirá las tardes del 31 de octubre y del 1 de noviembre y tendrá, como el año pasado, pases para el público infantil y para adultos, estos últimos más escalofriantes. El paso se irá abriendo por grupos, y se recomienda acudir temprano, puesto que se formará una fila por orden de llegada.

A mayores, el viernes hay sendos concursos de calabazas y de disfraces y, siempre que la meteorología lo permita, habrá una búsqueda de chucherías por negocios y casas particulares de Mosteiro, para que los niños (acompañados por sus padres) puedan pasar unas horas divertidas antes de la apertura de la Casa do Terror.

También habrá actividades de Samaín o Halloween en Sanxenxo. El Círculo Cultural Deportivo celebra una fiesta el día 31 por la tarde, en la que habrá música, tatuajes y un taller de linternas. Al anochecer, niños y mayores saldrán a hacer el «truco o trato» por O Santo. Es necesario inscribirse. Pensando en los más pequeños, el Círculo también ha programado talleres para el 31 y el 3 de noviembre (lunes), que en algunos colegios será día no lectivo. Finalmente, la asociación cultural Andarela celebra el 15 de noviembre por la noche su Andaina coa Compaña, con salida desde A Lanzada.