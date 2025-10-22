Ribadumia incrementa un 21% en el número de visitantes en 2025

El Concello de Ribadumia ha hecho un balance de la actividad turística correspondiente al mes de octubre y de la temporada 2025, que finalizó el pasado día 12 con la clausura del Punto de Información Turística municipal. Durante estos primeros doce días de octubre se contabilizaron un total de 695 visitas, una cifra que confirma el interés del municipio como destino activo más allá de la temporada estival.

Del total de visitantes, el 68 b% (472 personas) procedían de otros países, mientras que el 32% (223) llegaron de diferentes puntos de España, incluyendo 79 gallegos (11%). En el perfil de usuarios, el 86% fueron peregrinos, 13% turistas y un 1% excursionistas.

Entre los países de origen, Portugal y Estados Unidos comparten la primera posición (82 visitantes cada uno), seguidos de China, México, Canadá, Australia y Reino Unido, que completan la lista de los principales países. En el ámbito nacional., destaca Cataluña (51 visitantes), Madrid y Andalucía (24 cada una) y Galicia (79), reflejando una amplia diversidad de orígenes entre las personas que escogen Ribadumia como parada en su recorrido.

Haciendo un balance global, entre los meses de junio y octubre, el Punto de Información Turística de Ribadumia registró un total de 5.672 visitantes, lo que supone un incremento aproximado del 20,7% respecto al año 2024, cuando la cifra fue de 4.699. En el conjunto del año, el perfil de peregrino se ha consolidado como el más habitual (85%), en gran parte vinculado a la Variante Espiritual, uno de los principales reclamos del municipio junto con la Ruta da Pedra e da Auga, Monte do Castro o los molinos de Barrantes y de Batán.