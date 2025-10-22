Nueva toma de contacto entre Villaverde y los bateeiros

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, se reunió esta tarde con la Mesa del Mejillón, una comisión negociadora de carácter consultivo en la que están representadas las principales entidades productoras de la comunidad.

Entre ellas la mayoritaria, que no es otra que la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), cuyo presidente, Ricardo Herbón, también mantuvo contacto ayer con el director general de Acuicultura, Cándido Rial.

En ese encuentro, mantenido en el edificio Mexillón de Galicia, en Vilagarcía, Herbón y demás directivos de Opmega, que agrupa 579 bateas de 312 socios organizados en once delegaciones distribuidas en las rías de Muros-Noia, Arousa, Pontevedra y Vigo, así como en Portugal, se expuso el trabajo que la entidad desarrolla en materia de innovación y mejora productiva.

La reunión de la Comisión do Mexillón, esta tarde. / Xoan Ãlvarez

Especialmente en lo referido a proyectos experimentales basados en el sistema long-line y orientados a mejorar la captación de mejilla (semilla).

En dicho encuentro también se repasaron asuntos expuestos por Opmega en Bruselas, como los aranceles, la situación del mejillón gallego en el mercado europeo y el fraude del etiquetado.

Asuntos que bien pudieron haberse abordado de nuevo estar tarde en la Comisión do Mexillón, que a la postre se convirtió en una nueva toma de contacto de Marta Villaverde con el sector acuícola.

La conselleira quiso aprovechar este encuentro para reactivar este foro de debate y asesoramiento a la Administración que considera «un espacio común en el que reforzar el liderato» de la actividad mejillonera y tomar decisiones «que optimicen la gestión del cultivo».

El encuentro del director xeral con Opmega, ayer. / FdV

A su juicio, «es imprescindible que los productores actúen desde el consenso y el diálogo para potenciar su producto, que es uno de los más destacados de la acuicultura gallega».

Aprovecha la titular de Mar para reiterar el compromiso de la Xunta «con la sostenibilidad y el desarrollo» del «estratégico» sector bateeiro.

De ahí, recordó, la ejecución de proyectos como el Apromex, «destinado a analizar la población de mejilla en el litoral y evaluar nuevos sistemas de captación» de cría.

Sin olvidar el convenio con la Universidade de Vigo para la «identificación y marcaje selectivo de larvas de mejillón mediante anticuerpos monoclonales»; ni tampoco el Capacitamex, «dirigido a mejorar la capacitación de las asociaciones de productores», que con más de medio centenar.