Una nueva comisión guiará las obras del cementerio parroquial de Rubiáns

Los vecinos de Rubiáns están formando una asociación que se encargará de guiar las obras de ampliación del cementerio parroquial. Llegado el momento, el colectivo será también el responsable de recaudar el dinero que deberán abonar las familias interesadas en comprar nichos en esta primera fase de las obras.

La comunidad de montes de Rubiáns ha convocado una asamblea extraordinaria para el 2 de noviembre (domingo) por la tarde, y uno de los asuntos que se abordarán en la reunión será el informe de gestión, en el que la junta rectora desgranará a los comuneros los trámites realizados hasta la fecha.

La comunidad de montes ha tenido un papel importante en esta obra vecinal, puesto que fue la entidad que puso a rodar el trámite, que solicitó la ampliación y que compró los terrenos necesarios para la misma. Posteriormente, pagó el cierre parcial e hizo gestiones con el Ayuntamiento de Vilagarcía que la administración local también echase una mano, como así será finalmente.

Pero ahora llega el momento de ceder el testigo a una comisión específicamente creada para guiar y velar por la ampliación del camposanto. El colectivo está en proceso de constitución, y en la asamblea de la comunidad de montes se explicará a los vecinos qué se hizo hasta ahora, cuáles son los próximos pasos que se van a dar, y qué personas estarán en la comisión.

El terreno adquirido por la comunidad de montes tiene capacidad para albergar hasta medio millar de nichos nuevos, pero se irán haciendo por fases. En estos momentos, falta por concretar cuántos se harán ahora, habida cuenta de que en su momento llegó a haber un centenar de familias interesadas en comprar nuevas unidades de enterramiento, pero la mitad de ellas fueron desistiendo debido a que el procedimiento se ha dilatado mucho por su complejidad.

En la nueva urbanización participarán económicamente el Concello, la nueva comisión (con el dinero recaudado en la parroquia) y la comisión de montes.

Renovación de la junta rectora en busca de gente más joven

El actual equipo directivo de la comunidad de montes de Rubiáns lleva seis años al frente de la entidad. Algunas de las personas que estaban en la directiva al principio han fallecido, y algunas otras ya superan los 80 años de edad. Por ello, consideran que va siendo hora de renovar y rejuvenecer la junta, al menos de forma parcial.Tanto es así que en el cuarto y último punto de la orden del día de la asamblea extraordinaria del 2 de noviembre se incluye la elección de una nueva junta rectora. El secretario del actual equipo directivo, Álvaro Paz, apunta que ya hay una candidatura, de la que forman parte tanto él como el anterior presidente, solo que en la nueva rectora -si salen elegidos- darán un paso al lado y se pondrán en segunda fila, para dejar el peso a gente más joven. La asamblea es a las 16.00 horas del 2 de noviembre, en primera convocatoria, y si no a las 18.00 horas de ese mismo día.