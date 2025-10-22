Marcos Castro releva a Susana Abuín como concejal socialista de Ribadumia

El Partido Socialista de Ribadumia formalizó ayer el relevo previsto en el grupo municipal, con la presentación por registro de entrada de la renuncia de la edil Susana Abuín Chaves, quien deja el acta para dar paso a Marcos Castro González, siguiendo el acuerdo adoptado por la agrupación local el 30 de enero de 2024.

Este compromiso interno, asumido por ambas partes y avalado por la dirección local del partido, tenía como objetivo «fomentar la participación de distintos miembros de la agrupación, favoreciendo una representación plural y compartida dentro del grupo municipal, ya que ninguno de los dos salió electo en el proceso de las municipales de 2023». El acuerdo establecía una rotación en el acta dejada vacante tras el fallecimiento del que fuera candidato y concejal socialista, Pepe Lede, en diciembre de 2023.

La decisión, que se hizo efectiva ayer con la presentación de la renuncia de Susana Abuín por registro, responde «a un proceso planificado y acordado desde el diálogo y la responsabilidad colectiva, renuncia que se hará efectiva en el próximo pleno municipal y, una vez expedida la credencial por la Xunta Electoral de zona, Castro tomará posesión.