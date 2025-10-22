Lucha arousana contra el alzhéimer en Corea del Sur

La «Ruta de los Cuatro Ríos», llamada así por seguir el curso de cuatro cauces fluviales –Han, Nakdong, Geum y Yeongsan–, en Corea del Sur, asiste al paso de un ciclista arousano.

No es otro que Juan Prieto Cacabelos, al que todos conocen como Pichi y que, como se ha explicado en FARO DE VIGO desde que quiso presentar en sociedad esta nueva proeza, afronta un nuevo proyecto solidario, esta vez a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal), con sedes en Vilagarcía y O Grove.

El solidario ciclista inició su recorrido en la ciudad surcoreana de Incheon, para dirigirse a Busan pasando por lugares como Chungju y Ciudad de Andong, en la provincia de Gyeongsang del Norte.

Su intención es recaudar fondos con los que ayudar a víctimas de la Enfermedad de Alzheimer y sus familiares, para lo cual es posible ingresar donativos a través de la cuenta de Abanca ES78 2080 5067 1230 4004 4247, haciendo constar como concepto «Pedaladas contra el alzhéimer».

Esta nueva aventura de Pichi también permite que muchos de sus seguidores puedan disfrutar a través de sus redes sociales y de FARO de la belleza del paisaje y la riqueza cultural y patrimonial de las principales localidades por las que vaya pasando.

Como se había avanzado, pretende recorrer cerca de 2.000 kilómetros durante treinta días por Corea del Sur, en su primera etapa a través de ciudades como Hanam, en la provincia de Gyeonggi.