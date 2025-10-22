Demandan mejores accesos al polígono industrial vikingo

El alcalde de Catoira anuncia que su partido, el BNG, pedirá a la Xunta nuevos accesos al polígono industrial de Abalo, mejoras de seguridad viaria en la carretera PO-548 y diversas actuaciones en materia de saneamiento.

Xoán Castaño se suma así a los alcaldes de la comarca que ya se pronunciaron ayer en relación con los presupuestos de la Xunta para 2026, apelando como otros a «necesidades históricas» que cree necesario atender.

Además de tildar de «actuación inconcreta» lo presupuestado para evitar desbordamientos del Ulla, el nacionalista apunta que «las peticiones para mejorar los accesos al polígono y la PO-548 fueron trasladadas ya a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas».

Al aludir al parque empresarial apostilla que los accesos de que dispone »presentan problemas para los vehículos de grandes dimensiones», por lo que sugiere «la creación de una nueva entrada en la zona de Abalo que además evitaría el paso de camiones por las carreteras de los núcleos de casas de Paseo do Miradoiro y Gabeiras».

En cuanto a la carretera Vilagarcía-Pontecesures, «que soporta un tráfico medio diario de más de 4.500 vehículos y presenta importantes deficiencias», resalta el alcalde vikingo que «hace décadas que no se mejora su tramo urbano», por lo que pide a la Xunta que intervenga renovando el firme y construyendo aceras .

De igual modo, el BNG considera necesario que la Xunta «se haga cargo de la mejora del saneamiento municipal, ya que presenta importantes deficiencias».

Se aferra para ello a los convenios suscritos con otras localidades en manos del PP. Como también los hay con gobiernos del PSOE, como sucede en Vilagarcía, donde la Xunta invierte unos 30 millones en la red de saneamiento municipal y su depuradora.