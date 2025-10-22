El Concello realza este otoño sus zonas naturales

El Concello de Cambados presentó su nuevo programa de actividades medioambientales para el otoño, una iniciativa subvencionada por la Diputación de Pontevedra que busca poner en valor los espacios naturales del municipio y fomentar un estilo de vida saludable vinculado al entorno.

El alcalde, Samuel Lago, explicó que el programa se estructura en tres ejes fundamentales: los espacios naturales, la educación ambiental en los centros escolares y la difusión de rutas de ocio y miradores. «Son un conjunto de actividades dirigidas a poner en valor los espacios naturales y a fomentar un estilo de vida saludable vinculado al desarrollo de actividades en esos espacios naturales», señaló.

Dentro del ámbito educativo, el Concello pondrá en marcha un juego didáctico de reciclaje que se repartirá entre el alumnado de los centros cambadeses. Su objetivo es enseñar de manera lúdica cómo clasificar correctamente los residuos domésticos y promover desde edades tempranas una gestión responsable de los desechos.

El segundo eje se centra en la promoción de la red de espacios naturales y miradores, para lo que se editará un folleto con fotografías, códigos QR y un mapa que permitirá establecer rutas a pie o en bicicleta.

En cuanto a las actividades abiertas al público, se desarrollarán todos los fines de semana hasta Navidad, con plazas limitadas y participación gratuita. La programación comenzará este sábado con una sesión de yoga en A Pastora, y continuará el 31 de octubre con otra cita en Covas de Lobos.

Noviembre incorporará propuestas de observación del cielo nocturno, con sesiones el 2 de noviembre en el mirador de A Barca (Castrelo) y el 15 en el mirador de Coto de Arriba, también en Castrelo. Además, habrá jornadas de reconocimiento de flora y fauna local los días 8, 22 y 29, en la desembocadura del Umia, As Telleiras do Facho y el mirador de A Pastora, respectivamente.

Como complemento, el programa incluye salidas en colaboración con la protectora de animales. Las reservas pueden realizarse en el teléfono del Departamento de Medio Ambiente (667 08 37 87) o a través del correo electrónico medioambiente@cambados.es.