Cesión de terrenos para un nuevo mirador en el Castrove
Meis
La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, firmó esta semana un convenio con la Comunidade de Montes de Arosa, Bandeira y Talide para la cesión de los terrenos necesarios para crear un mirador en el monte de San Martiño, con vistas al valle de O Salnés y a la ría de Arousa. Este mirador se ejecutará con fondos europeos gestionados a través de la Mancomunidade de O Salnés y pretende convertirse en un lugar desde el que no solo pueda contemplarse la ría, sino también las estrella, al no sufrir la zona contaminación lumínica. El nuevo mirador estará situado en las inmediaciones de la bodega Mar de Frades y en él se van a invertir 40.000 euros para acondicionarlo.
