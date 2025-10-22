Los catoirenses se mantienen firmes en defensa de más personal médico
El miércoles se proyectará un documental de SOS Sanidade
Fieles a su cita de los miércoles, esta vez fueron una treintena de vecinos los que se presentaron a las puertas del centro de salud de Catoira para escenificar su enfado con el Sergas y exigir más facultativos.
Volvieron a escucharse las demandas de siempre, esta vez acompañadas de una pegada de carteles. Mejor dicho, una pegada de peticiones, mensajes o deseos escritos a mano en folios blancos que se colocaron a las puertas del edificio médico, con la esperanza de que se hagan realidad.
En esta nueva concentración también se anunció la proyección de un documental de la plataforma SOS Sanidade.
Será el miércoles que viene, a partir de las 19.15 horas, en el Auditorio Municipal de Catoira, donde habrá tiempo para una charla-coloquio «en la que exponer la situación del centro médico y escuchar las dudas, quejas y reclamaciones de los asistentes», explican los convocantes de la protesta de ayer.
