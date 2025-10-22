Cambados activa la mejora de Burgáns

El Concello de Cambados presentará esta misma semana el proyecto de la reforma integral de la cubierta de Burgáns tras el incidente del despendimiento de un afilado cascote entre el público durante el derbi del pasado domingo entre el Juventud de Cambados y el Céltiga.

José Ramón Abal, concejal de Obras, afirmó con contundencia que «el proyecto definitivo se entregará esta misma semana para iniciar el proceso de licitación. La cubierta necesita mucho más de lo que se prevía en la primera memoria y eso se tradujo en un retraso de cinco meses. Ahora será cuestión de lo que lleve la licitación y el tiempo de las obras».

Cabe reseñar que el Concello de Cambados anunció a comienzos de mes su intención de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de reforma, al considerar que el proyecto aprobado era insuficiente para acometer las reparaciones necesarias. El contrato, formalizado en marzo por 65.000 euros con cargo al Plan +Provincia 2024 de la Diputación, solo contemplaba un saneamiento superficial y el cambio de chapas, cuando en realidad las vigas y correas están totalmente podridas.

El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, ya había reconocido que sería necesario redactar un proyecto técnico y aumentar la inversión por encima de los 90.000 euros, además de compensar a la empresa rescindida dado que la estructura está en peor estado de se preveía y el proyecto redactado inicialmente no se podía ejecutar: «Se va a realizar un chorreo de las vigas principales y se cambiarán todas las correas transversales, además de pones una cubierta de panel sanwich».

También el alcalde, Samuel Lago, se refirió a la actual situación de Burgáns. «Sabemos que lo peor de la cubierta está en una zona muy concreta. Igual tenemos que acotarla, pero la intención es poder hacer una actuación para evitar riesgos antes de la obra mayor».

O Pombal, a la espera del cambio de titularidad

El pabellón de O Pombal es otro de los puntos negros del estado de las instalaciones deportivas en Cambados. Continúa presentando goteras, humedades y filtraciones a la espera de una cubierta nueva que no puede ejecutarse por motivos administrativos a la espera de la reversión de la titularidad de los terrenos al Concello.

El alcalde, Samuel Lago, explicó que el Concello lleva tres años tramitando la reversión de los terrenos, que eran de titularidad de Costas del Estado por una concesión que tocó a su fin. «No podemos contratar nada ahí porque todavía no es propiedad municipal», señaló.

El regidor indicó que el Ayuntamiento tiene tres proyectos listos para O Pombal: la nueva cubierta del pabellón, la instalación de paneles solares en la piscina y la renovación del contrato de gestión de la misma.

Mientras tanto, los clubes deportivos y usuarios habituales del complejo siguen utilizando unas instalaciones en estado deteriorado, especialmente en los días de lluvia. Desde el Concello confían en que el trámite con Patrimonio del Estado se cierre pronto para poder iniciar las obras y devolver la normalidad a uno de los principales espacios deportivos.