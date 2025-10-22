El BNG valgués propone cuatro parcelas para vivienda pública
Son terrenos municipales puestos en venta
El BNG de Valga propone que cuatro parcelas municipales que el Concello decidió poner a la venta sean destinadas a la construcción de vivienda pública.
Lo plantea así por considerar que será una buena forma de evitar que muchos vecinos se marchen a vivir a otros municipios.
Aducen los nacionalistas que «Valga es uno de los pocos Concellos por los que discurre la N-550 que pierden población, y una de las causas principales es la falta de vivenda, especialmente para los jóvenes».
Es pro ello que proponen firmar un convenio con la Xunta «para construir vivenda pública en esos terrenos edificables de titularidad municipal situados en Ponte Valga, en la subida a Cedelo».
Más concretamente «en un ámbito en el que ya se construyeron viviendas, por lo que ese suelo debe considerarse como solo urbano ya consolidado».
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- Vilagarcía suspende la Romaría dos Maiores por el coste del SAF
- Adoptantes: Pinscher, 50 - Palleiro, 0
- La postrera y dolorosa vendimia silenciada
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos