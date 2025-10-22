Los barrios con mayor desigualdad salarial están en Vilagarcía y Sanxenxo

En el corazón urbano de Vilagarcía y Sanxenxo se encuentran los barrios con mayor desigualdad salarial de O Salnés. Así se desprende de Atlas de distribución de renta de los hogares de 2023, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este informe también quedan al descubierto las grandes diferencias de renta existentes entre barrios de un mismo municipio: por citar un ejemplo en Vilagarcía, los ingresos medios de un hogar del entorno de la plaza de Galicia rondan los 35.000 euros, mientras que la renta media por hogar en Vilaxoán es de poco más de 27.500 euros.

En lo que respecta a la desigualdad salarial, el INE emplea el llamado «índice de Gini», desarrollado en 1912 por el estadístico italiano Corrado Gini. Se trata de un coeficiente que se emplea para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos en una comunidad determinada, y cuanto mayor es el índice, más desigualdad existe.

En España, el índice de Gini en 2023 era 31,5, un valor inferior al que se registra en el centro urbano de Sanxenxo (35,8) o en el distrito censal al que pertenecen la plaza de Galicia, la calle Castelao o Arzobispo Lago, en Vilagarcía (32,6). Esto indica que la desigualdad salarial que existe en estas zonas céntricas de Vilagarcía o Sanxenxo es superior a la media española. Esto se debe a que se trata de calles o plazas en las que tienen su residencias personas con ingresos elevados, o que disfrutan de rentas complementarias por inversiones o alquileres.

El índice de Gini en España en 2023 era de 31,5, tras tocar techo en 2014. Ese año había subido hasta los 34,7 puntos, debido al empeoramiento general de la economía por el paro y la gran recesión.

En Galicia, el coeficiente en 2023 era de 27,4 puntos, el valor más bajo desde 2015. Esto significa que en los últimos años hay una ligera bajada en los niveles de desigualdad salarial.

Es menor en el rural

Los niveles de desigualdad son menores en los ámbitos rurales, tal y como revelan las estadísticas del Atlas. Sin salir de Vilagarcía, mientras que el índice de Gini es de 32,6 puntos en el centro de la ciudad, en el distrito censal de Bamio no llega a los 22 puntos. Por citar otros ejemplos, en el entorno de la avenida Rosalía de Castro supera los 31 puntos, mientras que en Carril, Vilaboa, Cornazo o Trabanca Badiña se sitúa entre los 28 y los 29. En cambio, el índice de Gini en Guillán o Trabanca Sardiñeira baja hasta los 24,5 puntos.

Esta situación podría extrapolarse a otros municipios de la comarca, donde los mayores niveles de desigualdad se producen en las calles más céntricas. Ocurre en Cambados, con una diferencia de cuatro puntos entre el entorno de la plaza del Concello y la parroquia de Oubiña; o en Sanxenxo, donde la diferencia entre las inmediaciones de Silgar y las poblaciones del interior es de 10 puntos.

Asimismo, los índices de equidad son ligeramente mayores en los municipios menos poblados. Valga, se sitúa entre los 20 y los 23 puntos en el índice de Gini; en Meis no llega a los 22; y en Meaño es de 24. Estos datos del Atlas apuntarían también a una concentración de las rentas más altas en determinados barrios de cada localidad. A menudo, se trata de zonas donde el suelo o los pisos son mucho más caros y, en consecuencia, prohibitivos para personas con salarios medios o bajos.

La renta media por hogar varía 8.000 euros entre la plaza de Galicia y Vilaxoán

El Atlas publicado ayer por el INE tiene la particularidad de que ofrece una visión muy detallada, casi calle a calle, de los ingresos medios por persona y hogar. Esto revela, por ejemplo, grandes diferencias de renta dentro de un mismo municipio. Por poner un ejemplo, la renta media por hogar en el distrito censal del que forman parte la plaza de Galicia o Castelao, en Vilagarcía, es de 34.907 euros, mientras que en la parroquia de Sobrán baja hasta los 27.546, con datos de hace dos años. Esto supone una diferencia de casi 8.000 euros de ingresos por hogar según el barrio.Otras zonas de Vilagarcía con ingresos medios elevados por unidad familiar son A Baldosa-Arzobispo Lago-Clara Campoamor (34.700 euros); Vista Alegre (33.940 euros); A Mariña-O Ramal (32.700 euros); o A Rosaleda (33.191 euros). Quedan por debajo de los 30.000 euros los distritos censales de Os Martices-O Vento o As Bocas-A Laxe.A nivel municipal, Sanxenxo, Pontecesures y Vilagarcía son, por este orden, los tres municipios de O Salnés y Ullán con mayores rentas medias. La renta bruta media de Sanxenxo fue en 2023 de 26.007 euros, que quedaron después de impuestos y retenciones en 21.520 euros netos por contribuyente. En el caso de Pontecesures, la renta bruta media fue ese año de 25.874 euros, y la neta media de 21.329. Para finalizar, la renta bruta media de los vilagarcianos en 2023 ascendió a 25.690 euros por cada persona que hizo la declaración del IRPF; después de impuestos, les quedaron 21.375 euros limpios.