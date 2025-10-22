Aparece un explosivo de la Guerra Civil tras un incendio en una vivienda de Cambados

Agentes especialistas en desactivación de explosivos del Tedax de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra intervinieron el pasado lunes en Cambados tras el hallazgo de un artefacto explosivo de la Guerra Civil localizado entre los escombros de una vivienda afectada por un incendio.

La aparición del artefacto se produjo durante la extinción del fuego, de escasa gravedad, cuando los bomberos detectaron un objeto metálico de grandes dimensiones parcialmente cubierto por los restos del inmueble. Al comprobar su posible peligrosidad, se solicitó de inmediato la presencia del equipo Tedax.

Tras una primera inspección, los agentes confirmaron que se trataba de una granada mortero de 120 milímetros de calibre y 671 milímetros de longitud, cargada con aproximadamente cuatro kilos de TNT, un material altamente inestable pese a los años transcurridos desde su fabricación. El artefacto, según los técnicos, suponía un grave riesgo en caso de manipulación o impacto.

Una vez asegurado el perímetro y evacuada la zona, los desactivadores de la Guardia Civil procedieron a retirar el proyectil y trasladarlo a un entorno controlado, donde fue destruido de forma segura. La operación se desarrolló sin incidentes y contó con la colaboración de los bomberos y de la Policía Local de Cambados.

Desde la Guardia Civil se recuerda a la ciudadanía que, ante el hallazgo de objetos de este tipo —frecuentes aún en zonas rurales o en obras de rehabilitación—, nunca deben tocarse ni manipularse, y se debe avisar de inmediato al teléfono 062.