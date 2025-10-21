El Supremo ratifica los dos años de condena a un vilanovés

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de un vilanovés contra las sentencias que le condenan a dos años de prisión por tráfico de drogas. El hombre, que fue sorprendido en 2019 con casi diez gramos de heroína y dos de anfetaminas, presentó un recurso de casación contra la sentencia que le condenaba a dos años, argumentando que se habían vulnerado sus derechos constitucionales, al asegurar que esa cantidad de droga era para consumo propio.

Sin embargo, el alto tribunal considera que no se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, al considerar que la sentencia que le condena acierta en determinar que esas cantidades eran para la venta. Argumenta que las cantidades no solo exceden las fijadas por la jurisprudencia como consumo propio, sino que una de las sustancias, la anfetamina, no era consumida de forma habitual por el individuo. A ello se suman las pruebas periciales, ya que la Guardia Civl encontró la droga oculta en un compartimento lateral del vehículo que conducía, además de incautarse de 1.340 euros de los que el acusado no pudo identificar su origen. «La sentencia recurrida llevó a cabo una valoración lógica, razonable y razonada de la prueba practicada, sin que pueda ser cuestionada; ser consumidor no excluye el propósito de traficar».