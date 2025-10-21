«Sonrisas y lágrimas» entre los alcaldes con el reparto del dinero de la Xunta

Hay una frase que dice que «cada uno habla de la feria según como le vaya en ella». Y eso es, a grandes rasgos, lo que sucede a los alcaldes de O Salnés y el Ullán al referirse a los presupuestos de la Xunta para 2026.

Los hay satisfechos por las aportaciones a recibir –incluso perteneciendo a otros partidos–, y los hay que lamentan la ausencia de inversiones en su localidad.

También algunos que prefieren guardar silencio y otros que se aferran a que este documento económico –con alrededor de 50 millones de euros directos para la comarca– es solo un punto de partida, lo cual no impide que puedan llegar otras inversiones durante el próximo ejercicio.

A mayores está la postura de Vilagarcía, donde no se posiciona el alcalde, sino su portavoz, Tania García, quien aprovecha las cuentas autonómicas para arrimar el ascua a su sardina intensificando las críticas contra el PP.

Si a este desdoblamiento de la vía rápida se suma la firma del convenio para transformar la avenida de Luis Antonio Mestre, y confiamos en que pueda hacerse pronto, podemos sentirnos satisfechos con el presupuesto de la Xunta José Cacabelos — Alcalde de O Grove

O Grove

Empezando por los alcaldes, decir que el socialista José Antonio Cacabelos Rico no tiene reparos en aplaudir la incorporación de una primera partida para la mejora del acceso al istmo de A Lanzada, consistente en el desdoblamiento de la vía rápida de Sanxenxo –lo que permitirá ampliar la Autovía do Salnés– en un tramo de 3,5 kilómetros y la creación de un carril adicional los dos existentes en los 3,5 kilómetros restantes.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

«Para nosotros lo más importante es que aparece una primera anualidad para el proyecto que ya había anunciado el presidente Alfonso Rueda en A Lanzada, centrado en el desdoblamiento de la vía rápida y la creación de la senda peatonal con carril bici del istmo», manifiesta el alcalde de O Grove.

En relación con esto sabe que esta primera partida es aún escasa porque «el proyecto se va a ejecutar en varias fases y anualidades», pero entiende que se haga de este modo porque «como parte de la Administración sé lo que difícil que resulta ejecutar un proyecto de esas características».

Esto lo lleva a decir que «si a este desdoblamiento de la vía rápida se suma la firma del convenio para transformar la avenida de Luis Antonio Mestre, y confiamos en que pueda hacerse pronto, podemos sentirnos satisfechos con el presupuesto de la Xunta».

Nuestro puente no nos separa de la comunidad autónoma, sino que está ahí para unirnos, y que yo sepa también somos gallegos y solo nos independizamos de Vilanova, no de Galicia Luis Arosa — Alcalde de A Illa

Eso sí, insistiendo en que quedan pendientes actuaciones importantes, como la instalación de los nuevos pantalanes de Meloxo y una ambiciosa reordenación de la lámina de agua en el puerto de O Grove que lleve pareja la reforma integral sus accesos y todo su entorno, incluida la renovación de la iluminación».

A Illa

Luis Arosa, el alcalde de A Illa, es de los más críticos, pues si bien «aparecen 200.000 euros para saneamiento, en base al convenio que firmamos hace unos días, no aparece por ninguna parte la reforma del CEIP Torre Illa y no hay nada de Portos para intervenir en O Cantiño».

Visiblemente decepcionado, espeta que «no hay nada de nada para nuestro pueblo, por lo que volvemos a sentirnos discriminados, ya que mientras algunos pueblos de al lado se llevan algún pellizco, al nuestro le dan lo de siempre».

Así las cosas, anuncia que desde su gobierno van a «seguir luchando, porque nosotros también pagamos impuestos y tenemos tantas o más necesidades que otros concellos».

Y termina ironizando: «Nuestro puente no nos separa de la comunidad autónoma, sino que está ahí para unirnos, y que yo sepa también somos gallegos y solo nos independizamos de Vilanova, no de Galicia».

Todo el trabajo que hicimos va a culminar al fin con la construcción del centro médico, y es para estar contentos, porque desde que soy alcaldesa es la primera vez que aparece el Concello de Meis con nombres y apellidos Marta Giráldez — Alcaldesa de Meis

Meis

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, considera «toda una novedad que aparezca nuestro Concello con algo asignado en los presupuestos de la Xunta; aunque se trata de una partida pequeña –800.000 euros– es una sorpresa positiva que nos da cierta confianza ante el comienzo de la construcción del centro de salud».

De cualquier modo, es también «una noticia tardía, porque nosotros cumplimos con nuestras obligaciones en cuestión de meses para poder sacar adelante el proyecto y la Xunta tardó tres años».

En resumen, que «todo el trabajo que hicimos va a culminar al fin con la construcción del centro médico, y es para estar contentos, porque desde que soy alcaldesa es la primera vez que aparece el Concello de Meis con nombres y apellidos».

Cambados y Valga

Otro socialista, el cambadés Samuel Lago, prefiere pensar en el futuro y anuncia que su grupo parlamentario solicitará la creación de una partida para dotar a su villa de una residencia de ancianos.

Un año más, queda e manifiesto que la Xunta está comprometida con la mejora de infraestructuras y equipamientos en nuestro municipio Telmo Martín — Alcalde de Sanxenxo

Lejos de Cambados, donde destaca el dinero presupuestado para ampliar el colegio de Santo Tomé y para mejorar el saneamiento, se posiciona el conservador José María Bello Maneiro, quien reseña que actuaciones previstas como la mejora del IES de Valga, la creación de un aeródromo y la base de lucha contra el fuego «ya eran conocidas de antemano, por lo que ahora esperamos lleguen más inversiones importantes a nuestro pueblo, aunque no aparezcan recogidos con nombre y apellidos en el presupuesto».

Sanxenxo

Al otro lado de la comarca, en Sanxenxo, Telmo Martín sostiene que «un año más, queda e manifiesto que la Xunta está comprometida con la mejora de infraestructuras y equipamientos en nuestro municipio, esta vez con partidas específicas, como la de 1,4 millones para ampliar el centro de salud de Baltar; los 250.000 para las casetas de pescadores y con el primer millón para el desdoblamiento de l vía rápida».

Pero es que, a mayores, hay partidas genéricas con dinero «para acometer la primera fase de remodelación del colegio de A Florida, entre otras actuaciones», remarca el alcalde, que dice estar «muy satisfecho con las cuentas del gobierno de Alfonso Rueda».

Vilagarcía

Todo lo contrario de lo que piensan en el gobierno del socialista Alberto Varela, que si bien celebra las inversiones en marcha y proyectadas por la Xunta, lamenta «la falta de ambición a la hora de abordar cuestiones tan importantes como la ampliación de suelo industrial, una movilidad adaptada al siglo XXI, la mejora de centros educativos, el cuidado de los mayores y el acceso a la vivienda».

La portavoz socialista de Vilagarcía y primera teniente de alcalde, Tania García, carga así contra la «falta de ambición del PP», dado que «la mayoría de los proyectos que anuncia la Xunta ya están en marcha».

Xunta

Es el caso de la ampliación de la EDAR y de la red de saneamiento que afronta el Gobierno de Galicia –aún siendo competencia municipal–, como también de la construcción del nuevo centro de salud. «Tres actuaciones para las que este Concello ya puso 8 millones de euros y se acometen también con fondos europeos», esgrime Ravella.

Critica así que la Xunta «presuma de grandes inversiones» en Vilagarcía e insiste en que hay muchas pendientes, como la estación intermodal del Puerto, «que no aparece consignada en el presupuesto».

Tania García insiste en que se trata de «una falta de ambición con respecto a Vilagarcía» y proclama que si la Xunta quisiera demostrar su «compromiso» con la localidad «invertiría en las carreteras autonómicas que atraviesan la ciudad y pondría dinero para abrir la desembocadura del río O Con».