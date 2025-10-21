La Semana da Cultura celebra los 25 años de la Asociación de Amigos de Valle

Cada mes de octubre, Vilanova de Arousa recuerda la figura de uno de los grandes exponentes de la literatura española, Ramón María del Valle-Inclán, nacido en el municipio un 28 de octubre de 1866. Este año, la efeméride coincidirá con la celebración de los 25 años de la Asociación de Amigos del escritor, cuya publicación monográfica, «Cuadrante», alcanzará el número 50 por lo que tendrá una jornada dedicada a su actividad.

La Semana arrancará el próximo jueves, con la presentación del libro «A Vilanova literaria de Don Pastor», de Benito Leiro, cronista oficial de Vilanova. Será en la Iglesia de A Pastoriza a las 20.00 horas. El viernes se celebrará una de las grandes tradiciones de esta Semana da Cultura, la lectura de textos de Valle, que tendrá lugar a las 9.30 horas en la Igrexa de A Pastoriza y que coincidirá con el Día das Bibliotecas, donde está prevista la participación de un cuentacuentos en las instalaciones municipales a las 11.30. El Sábado habrá celebración del Samaín en A Pastoriza a las 18.00, mientras que el domingo, el Auditorio Valle-Inclán acogerá el concierto «Descubrindo a Valle», con los músicos Teo Cardalda y María Monsonís.

El lunes habrá dos pases dramatizados gratuitos en la Casa Museo Valle-Inclán a cargo de Fátima Rey y el martes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del escritor, se celebrará la tradicional ofrenda floral ante el conjunto escultórico de la plaza do Castro a las 13.00 horas.

El viernes, el protagonismo será de la asociación de Amigos de Valle que, en la casa museo de O Cuadrante presentarán el número 50 de la revista, entregarán el Diploma de Honra a Carlos Sánchez y el IV Premio Mari Gaila a la actriz Catarina de Azcárate.