Ribadumia prepara las candidaturas para la VIII Festa do Deporte

El Concello de Ribadumia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la VIII Festa do Deporte. Las propuestas deberán presentarse antes del 10 de noviembre y, para hacerlo, se deberán descargar los formularios en la plataforma digital del Concello o solicitarlos en la Casa Consistorial.

La actual será la octava edición de la Festa do Deporte, que tiene como objetivo la adjudicación de estos premios, donde se valorarán las actuaciones deportivas de los candidatos propuestos en el período que abarca desde el mes de septiembre hasta el mes de agosto del año en curso. Además de los premios contemplados, el jurado podrá otorgar premiosa de carácter extraordinario distintos de los previstos.

Entre todas las candidaturas, el jurado, que estará formado por técnicos, grupos políticos y periodistas entre otros, será el encargado de seleccionar a los galardonados y su nombre se dará a conocer en la gala que se celebrará en el Auditorio Municipal el próximo 29 de noviembre