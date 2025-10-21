PP y EU critican que suspender la Romería de Mayores es por mala gestión municipal

La suspensión de la tradicional Romería de las Personas Mayores ha generado críticas unánimes desde la oposición. Tanto el Partido Popular como Esquerda Unida acusan al gobierno local de «mala gestión» y «falta de planificación» por cancelar un acto esperado por la ciudadanía mayor.

El Concello justificó la decisión en el incremento del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), argumento que los populares rechazan. Su portavoz, Ana Granja, considera que «esa excusa no se sostiene» y que «el verdadero problema es la falta de previsión de un gobierno que no ha sabido planificar ni priorizar». Granja recuerda que «la partida del SAF y la de mayores son diferentes» y critica que «utilicen un servicio tan importante como excusa para no celebrar la comida».

Desde Esquerda Unida, su portavoz Juan Fajardo califica de «indecente» y «vergonzoso» que se culpe al SAF, «un servicio público esencial y sostenido por sus trabajadoras». EU denuncia además que el Concello «lleva años dejando sin ejecutar millones de su presupuesto» y acusa a la concejala de Servizos Sociais, Tania García, de «falta absoluta de planificación», al no haber reservado el recinto de Fexdega para la cita.

Tanto el PP como Esquerda Unida reclaman al gobierno local que rectifique y diga la verdad. «La romería no se suspende por falta de recursos, sino por incompetencia», concluyen.