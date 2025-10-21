Pleno de participantes en el curso de mecanizado que organiza el Concello

Quince personas, el número máximo de plazas disponibles, comenzó ayer el curso gratuito de especialista en mecanizado organizado por el Concello de Vilagarcía. La iniciativa, impulsada por el departamento de Promoción Económica en colaboración con las empresas Thune Eureka y Meycatec, forma parte del programa municipal de cualificación profesional con compromiso de contratación, una línea formativa que «desde 2020 ha permitido la inserción laboral de entre 25 y 30 personas», apuntan desde Ravella.

El curso combina 118 horas de formación teórica con 80 horas de prácticas en las dos empresas participantes, referentes en el sector industrial de la comarca. La parte teórica se imparte ya en el Centro de Formación de Matosinhos, mientras que las prácticas se desarrollarán en los talleres de Thune Eureka y Meucatec. Ambas compañías han firmado un convenio con el Concello mediante el cual se comprometen a contratar al menos al 30% de los alumnos que completen con éxito la formación.

Desde la concejalía dirigida por Álvaro Carou se muestran muy satisfechos con la acogida de esta nueva edición, que ha generado una elevada demanda. «Recibimos más de cuarenta solicitudes y un aluvión de llamadas pidiendo información», explicaron los técnicos municipales. El proceso de selección fue gestionado directamente por las empresas, a las que se le remitieron los perfiles que cumplían los requisitos, entre ellos estar en situación de desempleo.

El alumnado, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, aprenderá a realizar operaciones de mecanizado con torno y fresa, controlando los productos obtenidos y asegurando la correcta preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y herramientas. Además, recibirán formación complementaria como operadores de carretilla elevadora y puente grúa, lo que ampliará sus posibilidades de inserción laboral.

El Concello financia íntegramente el curso, que se imparte con un sentido práctico y adaptado a las necesidades reales del tejido industrial local. Una vez finalizado el curso, las empresas incorporarán a parte del alumnado con contratos indefinidos o de larga duración, reforzando así la conexión entre la formación profesional y el empleo estable. Apuntan desde Ravella que esta iniciativa ayuda en su doble vertiente de ofrecer oportunidades laborales reales y de responder a la demanda empresarial de personal cualificado.