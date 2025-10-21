Pichi ya pedalea en Corea del Sur contra el alzhéimer

Juan Prieto Cacabelos, más conocido como Pichi y que bien puede ser presentado como «el ciclista solidario», ya pedalea por Corea del Sur.

Tras haberlo hecho por diferentes partes de España, Italia, Noruega o Francia para ayudar a Cáritas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a la asociación Anduriña de ayuda a personas con discapacidades, así como para colaborar con los niños de una escuela de Venezuela –entre otras causas solidarias–, ahora trata de recaudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal), con sedes en Vilagarcía y O Grove.

Como había avanzado en FARO DE VIGO cuando el mes pasado quiso dar a conocer esta nueva aventura solidaria, Pichi se dispone a recorrer alrededor de 2.000 kilómetros por una ruta circular que incluye el carril bici «más grande del mundo», con 750 kilómetros de longitud.

Pichi ya está en Seúl. / FdV

No es otra que la «Ruta de los Cuatro Ríos», llamada así por seguir el curso de los cauces fluviales Han, Nakdong, Geum y Yeongsan.

Tras hacer escala en el aeropuerto internacional de Doha, la capital de Catar, Pichi aterrizó esta mañana en la ciudad surcoreana de Incheon, que limita con la capital del país, Seúl. Su enorme aeropuerto, de estilo ultramoderno, está provisto de casino, spa y campo de golf.

Ahí comienza el recorrido de Pichi, que va a dirigirse a Busan, pasando por lugares como Chungju y Ciudad de Andong, en la provincia de Gyeongsang del Norte.

Serán treinta días de pedaladas solidarias en los que irá mostrando diferentes imágenes del recorrido a través de sus redes sociales, como hizo en todas las expediciones anteriores.

Esta vez, como queda dicho, para concienciar a la población en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, que padecen más de 800.000 personas en España.

Los interesados en animar a Pichi pueden hacerlo en las redes sociales, y aquellos que deseen colaborar con la causa y con Afasal, «para mejorar la calidad de vida de los enfermos y afrontar juntos esta enfermedad», pueden ingresar donativos en la cuenta de Abanca ES78 2080 5067 1230 4004 4247, haciendo constar como concepto o referencia «Pedaladas contra el alzheimer».

27.000 kilómetros en la última década

En la última década, Juan Prieto Cacabelos protagonizó multitud de proezas en su bici –casi 27.000 kilómetros–, muchas con fines solidarios.

Tras recorrer el Camino Francés (814 kilómetros) en 2015, el grovense pedaleó 1.000 kilómetros por la Vía de la Plata en 2017 y recorrió 1.800 en 2018 para llegar desde Suiza a Santiago.

Pichi a su llegada a San Vicente de O Grove. / FdV

En 2019 cubrió la etapa Lisboa-Fisterra (780) y la Senda del Río Duero (1.284). Al año siguiente completó 1.400 kilómetros en la carretera austral de Chile y dio la vuelta a España (4.175) para, en 2021, circular por el Camino de Guadalupe (304) y completar 2.970 kilómetros de Roma a Santiago, a beneficio de la asociación Anduriña.

También pueden destacarse, entre otras expediciones, los 1.663 kilómetros de Valencia a O Grove, vía Suances, que en 2023 permitieron ayudar a los niños de una escuela venezolana, a través de Cáritas San Vicente, y la ruta circular de Sri Lanka (846) en febrero de 2024, meses antes de hacer 1.760 kilómetros desde Lisboa a Fátima y O Grove.