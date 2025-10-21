Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia

La Policía Nacional y la Guardia Civil están desarrollando el operativo de manera conjunta

Furgones de la Policía Nacional que participan en el operativo

Furgones de la Policía Nacional que participan en el operativo / Iñaki Abella

R. A.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han activado esta madrugada una nueva operación contra el tráfico de drogas. Los registros se están produciendo en varios puntos de la provincia de Pontevedra, entre ellos en el casco urbano de Vilagarcía y en la parroquia de O Terrón.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]

