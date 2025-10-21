Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
La Policía Nacional y la Guardia Civil están desarrollando el operativo de manera conjunta
La Guardia Civil y la Policía Nacional han activado esta madrugada una nueva operación contra el tráfico de drogas. Los registros se están produciendo en varios puntos de la provincia de Pontevedra, entre ellos en el casco urbano de Vilagarcía y en la parroquia de O Terrón.
[NOTICIA EN ELABORACIÓN]
