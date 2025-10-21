La moda solidaria de Cáritas abre sus puertas en Vilagarcía

Arroupa Moda Re, la empresa de inserción impulsada por Cáritas, inauguró ayer su nueva tienda de la calle Castelao de Vilagarcía. La apertura, que coincide con el décimo aniversario de la entidad, refuerza el compromiso con la economía circular y el empleo inclusivo.

El acto contó con la presencia del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón; la directora de Cáritas Diosesana de Santiago, Pilar Farjas; la directora general de Moda Re en España, Noemi Paniagua; así como representantes de la Xunta, Diputación y Concello, como el alcalde Alberto Varela y la concejala de Servizos Sociais, Tania García.

Varela destacó que «Vilagarcía y Cáritas cierran un círculo perfecto de colaboración con la apertura de esta segunda tienda de Arroupa en la provincia». Además, el alcalde subrayó el valor añadido del nuevo establecimiento: «No solo se venderá ropa de segunda mano, sino que las personas vulnerables podrán recoger aquí las prendas que necesiten mostrando un código QR, sin distinciones ni estigmas».

Por su parte, Pilar Farjas recordó que en esta década de trabajo Arroupa ha conseguido reciclar más de 10 millones de kilos de ropa usada, evitando la emisión de 46.000 toneladas de CO₂2 y el consumo de 6.400 millones de litros de agua. Además, 128 personas en situación de vulnerabilidad han tenido un contrato de inserción, de las cuales 29 están en la plantilla actual.

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, puso en valor el respaldo de la Xunta de Galicia al proyecto, «un ejemplo de economía social y sostenible que demuestra que es posible generar empleo de calidad en sectores verdes y circulares».

La tienda de Vilagarcía ofrece ropa, calzado y complementos para todas las edades, combinando la venta abierta al público con la entrega gratuita mediante vales QR a las familias acompañadas por Cáritas. Todo el proceso —desde la recogida en contenedores hasta la clasificación y venta— se realiza de manera trazable y transparente, garantizando que el 100 % de los ingresos se reinvierte en empleo inclusivo y programas sociales.

El modelo, que ya cuenta con tiendas en Santiago, Pontevedra, A Coruña y Carballo, incorpora tecnología de sensores volumétricos en los contenedores para optimizar rutas de recogida y reducir la huella ambiental. Arroupa gestiona 360 contenedores en 60 municipios gallegos, 32 de ellos en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

Durante la inauguración, Mar Viqueira, responsable de Cáritas en O Salnés, destacó que «esta tienda es mucho más que un punto de venta: es una segunda oportunidad para las prendas y para las personas que trabajan en ellas. Representa la forma de ayudar que queremos: digna, sostenible y transformadora».