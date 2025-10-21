«Meus Viños» supera las mejores expectativas

Nació como un evento para promocionar la tradición vitivinícola de Meis y se ha ido consolidando como una referencia para degustar los mejores vinos de la comarca. «Meus Viños» ha alcanzado la madurez de los grandes caldos en esta última edición que la alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, no duda en calificar como «un auténtico éxito de un evento que ha superado con creces las expectativas con las que partíamos».

Un ejemplo de ese éxito ocurrió el pasado domingo, cuando «nos quedamos sin copas y tuvimos que recurrir a otros eventos para que nos cediesen su stock». La de este año ha sido la edición más multitudinaria de una feria que se ha ido consolidando como una referencia no solo para la comarca de O Salnés, sino para amantes del vino de diferentes puntos de España que ya «nos han dicho que repetirán, que nos pondrán como cita obligada en sus vacaciones en el futuro», presumía ayer Giráldez.

La alcaldesa destaca que uno de los grandes atractivos de la fiesta es que «no está masificada y que permite a la gente disfrutar de buenos vinos, de la gastronomía y de una buena charla en un formato que resulta muy atractivo». En datos, solo en la primera jornada se registraron 1.500 ventas, una cifra que se fue incrementando de manera exponencial el sábado. La llegada de la lluvia el domingo, conllevó un ligero descenso de las ventas, pero no impidió que fuesen las más importantes registradas a lo largo de los seis años de vida de «Meus Viños». En ese crecimiento ha tenido mucho que ver «la presencia de un público joven, especialmente durante la noche del sábado». Además de las actividades relacionadas con el vino, el Concello también aprovechó el evento para hermanarse con el municipio asturiano de Cangas del Narcea, con el que les une la celebración de una feria vitivinícola muy similar. En total, en la feria participaron un total de 15 bodegas y todas ellas tienen algún tipo de relación con el municipio de Meis.