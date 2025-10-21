Meaño pondrá carteles para informar sobre sus fuentes

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, reconocía en el último pleno que, de las 41 fuentes públicas analizadas en verano, el agua de 5 de ellas daba «malos resultados», no haciéndolas aptas para el consumo humano, mientras que «unas 25 fuentes más registraban un PH bajo». Lo explicaba así a preguntas del BNG, señalando que los resultados de las analíticas realizadas en verano «se conocían a mediados de septiembre», por lo que se colocarán próximamente en cada fuente carteles explicando la situación en que se encuentra.

Consultado un laboratorio especializado en analíticas de aguas se advierte que el PH en un valor clave a la hora de tipificarlas. «El PH de un pozo o cualquier manantial –explican desde del departamento químico– debe moverse en la horquilla de 6,5 como valor mínimo, y de 9,5 como máximo, aunque no es aconsejable ya que supere 8,5, porque a partir de esa cifra empieza a acusar porcentajes altos de minerales alcalinos, como calcio, sodio y magnesio». Preguntado por las causas o efectos de un PH por debajo de esos 6,5, el laboratorio consultado, explica que «denotan la presencia mayor de hierro, cobre, manganeso o cinc, que son tóxicos. Si el consumo de estas aguas con PH bajo es ocasional –precisan– no supone peligro para la salud, pero si es prolongado o habitual, conviene saber que ese agua contribuirá a causar daños gastrointestinales, ya que debilita el equilibrio de la flora intestinal, y puede causar también daños en riñones e hígado, por lo no es aconsejable su consumo».

También a instancias de la formación frentista el regidor explicó que en este momento se tienen detectadas tres colonias de gatos asilvestrados en el municipio que están siendo controladas. A ellas se añaden una en Paradela de Lores y otra en Xil. Se intervendrá por mediación del servicio dispuesto para tal fin por la Diputación de Pontevedra.