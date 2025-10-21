Mar sitúa a la acuicultura como eje fundamental de su estrategia

Cada vez hay más argumentos que indican que el futuro de los productos del mar pasa por la acuicultura. Razón por la cual la Xunta despliega diferentes líneas de acción tendentes a potenciar este sector, tanto desde el ámbito de la producción como actuando en el de la comercialización, depuración y la transformación. Y no solo ahí, sino también en el de la investigación y la formación.

Así queda patente con los diferentes contactos mantenidos en los últimos meses con el sector por Marta Villaverde y demás cargos de responsabilidad de la Consellería que dirige.

Baste recordar que no hace mucho la titular de Mar acudía a Vilagarcía para arropar a los mejilloneros y apelar a la unidad en su sector para afrontar el futuro con garantías.

Esta tarde regresa a las instalaciones de Mexillón de Galicia uno de sus directores, el de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, esta vez para intercambiar impresiones con la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega).

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, en el Igafa. / FdV

Son solo dos ejemplos de la estrecha relación que Mar trata de mantener con el sector acuícola, como se ha visto también con la reciente reunión con Agade o con la visita cursada esta misma mañana al Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez.

En esa visita al centro formativo de A Illa incidió en la importancia de los ciclos medios en cultivos acuícolas y técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas, así como en el ciclo superior en acuicultura, que suman 90 alumnos.

Como también destacó los cursos de mariscador, recolector de recursos específicos y buceo, entre otros muchos que hacen del centro autonómico «un instrumento indispensable para un sector estratégico como el de la acuicultura».

Asimismo, puso en valor otras actividades del plan anual de trabajo del Igafa, como el diseño de un curso de especialidad E de acuariofilia profesional y la organización de una jornada presencial y en streaming sobre nuevos retos y legislación aplicable al buceo profesional a nivel estatal.