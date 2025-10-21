Jornada medioambiental para los alumnos del CEIP Mosteiro

La exposición itinerante del proyecto de preservación ambiental Amiríos ha hecho parada en las inmediaciones del CEIP Mosteiro de Meis, donde permanecerá hasta la jornada de hoy, con la intención de sensibilizar sobre la preservación del medio ambiente a través de activistas medioambientales del colectivo Amicos.

Desde su instalación en la plaza de España se han registrado diferentes actividades lúdicas, a través de las cuales, los jóvenes han podido descubrir la biodiversidad autóctona presente en los ríos gallegos, el ciclo del agua o la importancia de preservar el medioambiente. Un total de setenta niños de Meis han participado en la jornada, que se encuentra en la iniciativa Amiríos, que tiene como objetivo promover la participación activa de toda la sociedad en la conservación y mejora de los ríos, partiendo de la zona hidrográfica Galicia Costa, en especial en las zonas centro y sur, y la protección de su biodiversidad.

Amiríos es un proyecto promovido por la asociación Amicos y financiado por Augas de Galicia. La iniciativa nace para promover la participación activa de toda la sociedad en la conservación y mejora de los ríos. A lo largo de los dos últimos meses, la muestra informativa ha estado expuesta en los municipios de Boiro, Lousame, Caldas de Reis, Pontecaldelas y Meis. Las próximas paradas serán Pontevedra y A Pobra do Caramiñal. Las acciones se apoyan en la educación y el voluntariado ambiental, la participación ciudadana y la inclusión. Todas ellas conducidas por personas con discapacidad intelectual que cuentan con formación y experiencia como agentes medioambientales. También se están realizando jornadas temáticas de sensibilización en campamentos y colegios. Los voluntarios van a participar de forma directa en la conservación y rehabilitación ambiental de varios espacios con vegetación autóctona y erradicando especies invasoras.