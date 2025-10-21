El Intecmar se refuerza como aval de la calidad alimentaria de Galicia

Aunque hay inversiones y gastos en los presupuestos de la Xunta para 2026 que resultan mucho más llamativos, por el montante económico que conllevan, puede decirse que entre los desembolsos más trascendentales para el presente y el futuro de Galicia están los 2 millones de euros destinados, solo para inversiones, al Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar).

Esto es así porque este centro de referencia internacional asentado en Vilagarcía es una herramienta estratégica y vital para el sector mar-industria, de ahí que reforzar su papel redunde en beneficio de un motor económico tan importante en la comunidad como el que representan la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

Dirigido por Covadonga Salgado, el Intecmar no solo vela por la calidad de las aguas y sus productos, sino que ejerce como complemento y aval de calidad, trazabilidad y seguridad capaz de generar confianza en el consumidor.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Por tanto, que las cuentas del Gobierno de Galicia para el año que viene renueven la confianza en este centro dependiente de la Consellería do Mar es una de las mejores noticias que mariscadores y mejilloneros podían recibir ahora mismo, cuando la productividad de las rías está más amenazada y cuestionada que nunca.

Esa apuesta de la Xunta por el Intecmar plasmada en el documento económico de la comunidad para el próximo ejercicio, queda patente también en las cuentas del propio centro, que el año próximo dispondrá de un presupuesto de 5.535.967 euros, es decir, un 3,62% más que en el presente ejercicio.

El doble desde 2013

De este modo confirma su creciente protagonismo, toda vez que esos 5,5 millones de euros suponen más del doble de lo que se presupestaba en 2013. Y todo para «reforzar la labor esencial del Intecmar en cuanto a control técnico y sanitario de los productos del mar».

Así lo remarca la Consellería do Mar, que coincidiendo con la publicación de las cuentas generales de la comunidad, celebró el consejo de administración del Intecmar, precisamente para dar a conocer y aprobar el anteproyecto de presupuesto que maneja para 2026.

Manuel Méndez

En esa reunión, presidida por la conselleira Marta Villaverde, quedó claro que el aumento de los recursos persigue «asegurar la seguridad alimentaria» incorporando nuevos equipos de laboratorio con los que garantizar tanto el cumplimiento de los objetivos del centro como de las más estrictas normas establecidas a nivel nacional y europeo.

Entre los mejor equipados del mundo

Se pretende, en definitiva, que el centro analítico de Vilaxoán siga estando entre los mejor equipados del mundo. Al igual que se busca «reforzar la oceanografía operacional como herramienta para fortalecer la actividad y desarrollo de la zona costera».

En el citado consejo de administración, en el que tomó posesión como vocal del Intecmar el nuevo subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Carlos Codesido, también se presentó el informe sobre el grado de cumplimiento del programa del centro en 2024.

La conclusión a la que se llega con ese informe es que «alcanzó los objetivos operativos previstos de manera satisfactoria, cumpliendo más del 75% de las acciones estratégicas» programadas.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Es decir, muestreos desde embarcaciones, registro de variables ambientales, análisis de las zonas de producción de moluscos cultivados en viveros flotantes, detección de distintas biotoxinas y seguimiento de posibles patologías o elementos microbiológicos presentes en el agua o los productos.

88 profesionales

Es por todo ello que la conselleira presume del Intecmar como «centro referente en España» y aplaude la labor realizada tanto por su directora, Covadonga Salgado, como por los 88 profesionales que integran la plantilla de este «instrumento oficial para el control de la calidad del medio marino y la aplicación de las disposiciones legales en materia de control técnico y sanitario de los productos del mar».

Dicho de otro modo, que este centro es como el «médico de cabecera» para cofradías de pescadores, agrupaciones de marisqueo, organizaciones productoras como Parquistas de Carril, bateeiros, depuradores y todo tipo de colectivos e industrias vinculados al mar de Galicia.

Resoluciones e informes

Ellos son, sin ir más lejos, los destinatarios de las alrededor de 300 resoluciones de apertura, cierre o cambio de clasificación microbiológica de zonas de cultivo –tanto flotantes como de infaunales y pectínidos– que el Intecmar emite cada año.

Al igual que son los beneficiarios de los más de 500 informes sobre el estado de esas zonas de producción, de los avisos enviados puntualmente por correo electrónico para advertir de la más mínima alteración y de la docena de proyectos de investigación actualmente en vigor.

Todo ello, hay que insistir, para garantizar en todo momento que la calidad del agua y de los productos es la idónea para el consumo.

Lo cual es tanto como decir que sin el Intecmar podrían darse situaciones verdaderamente preocupantes que, a la postre, dañarían para siempre la credibilidad de las rías gallegas, sus productores y comercializadores.

De ahí, como se decía al principio, la trascendencia que tiene el hecho de seguir respaldando económicamente al Intecmar, desde 2021 considerado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) como laboratorio nacional de referencia de biotoxinas marinas.

El Intecmar dispone de diferentes ámbitos de actuación. El Área de Control de Calidad de las Aguas, por ejemplo, está formada por las Unidades de Oceanografía y Fitoplancton y por la de Biogeoquímica, que realiza el seguimiento y control de los nutrientes inorgánicos, materia orgánica disuelta e hidrocarburos aromáticos disueltos en las zonas de producción.

También aparece la Unidad de Biotoxinas, encargada de vigilar y controlar las biotoxinas que afectan a los moluscos bivalvos y demás organismos marinos.

La misma en la que se realizan las analíticas de las muestras tomadas en las inspecciones efectuadas por las Consellerías de Sanidade y de Mar, así como de las muestras enviadas por otras comunidades autónomas con las que existen convenios de colaboración.

Asimismo, la Unidad de Metales Pesados se ocupa de detectar metales pesados en moluscos y otros organismos marinos de Galicia, mientras que la Unidad de Organoclorados detecta pesticidas, dioxinas y furanos.

No menos importante resulta la Unidad de Hidrocarburos, encargada del seguimiento y control de la presencia de hidrocarburos en moluscos y demás organismos marinos.

En cuanto al Área de Control de las Zonas de Producción, está formada por la Unidad de Documentación y Apoyo Científico, la de Modelado Oceanográfico, la de Muestreo y Ecofisiología, la Unidad de Microbiología y Virología y la Unidad de Patología, que efectúa el control patológico desde el punto de vista de la sanidad animal.