La gala contra el cáncer sortea un cuadro de Carlos Álvarez Besada

Fue donado por la peña barcelonista para el acto previsto para el sábado

La Peña Barcelonista do Grove quiso devolver el cuadro pintado por Carlos Álvarez para que sea vendido a beneficio de la AECC.

La Peña Barcelonista do Grove quiso devolver el cuadro pintado por Carlos Álvarez para que sea vendido a beneficio de la AECC. / FdV

Manuel Méndez

O Grove

El sábado se celebra en el Auditorio Municipal de O Grove la gala anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que a las habituales actuaciones musicales suma el sorteo de un cuadro pintado por el consagrado artista local Carlos Álvarez Besada.

Se trata de una obra que representa una regata de barcos a vela y fue adquirida el año pasado por la Peña Barcelonista do Grove para proceder a su sorteo en Navidad, mediante la venta de rifas.

Pero el agraciado no apareció a reclamar su premio, por lo que dicha peña deportiva, presidida por José Carlos Prol, decidió donar el cuadro con fines solidarios, entregándolo a la AECC para que sea sorteado en la gala «Por Elas», a celebrar desde las 20.30 horas del sábado.

El cartel de la gala.

El cartel de la gala. / FdV

Por el Auditorio, en el que se podrán comprar las rifas para participar en el sorteo de la obra de Besada, pasarán artistas como Carlos Oubiña, Iván Pla y Joselito, además de Pepe López, Pablo Lourido y Daniel Bea.

Dicha gala, con la entrada a un precio de 5 euros y presentada por Marta Caneda, también contará con la participación de Camilo Pla, Laura Losada, Marcos Otero, Catherine Argibay, Cantodorxo y Joselito Trío.

Los interesados en acudir pueden retirar ya sus entradas en los establecimientos Xestoría Lamelas y O Telar.

