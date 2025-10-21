La gala contra el cáncer sortea un cuadro de Carlos Álvarez Besada

El sábado se celebra en el Auditorio Municipal de O Grove la gala anual de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que a las habituales actuaciones musicales suma el sorteo de un cuadro pintado por el consagrado artista local Carlos Álvarez Besada.

Se trata de una obra que representa una regata de barcos a vela y fue adquirida el año pasado por la Peña Barcelonista do Grove para proceder a su sorteo en Navidad, mediante la venta de rifas.

Pero el agraciado no apareció a reclamar su premio, por lo que dicha peña deportiva, presidida por José Carlos Prol, decidió donar el cuadro con fines solidarios, entregándolo a la AECC para que sea sorteado en la gala «Por Elas», a celebrar desde las 20.30 horas del sábado.

El cartel de la gala. / FdV

Por el Auditorio, en el que se podrán comprar las rifas para participar en el sorteo de la obra de Besada, pasarán artistas como Carlos Oubiña, Iván Pla y Joselito, además de Pepe López, Pablo Lourido y Daniel Bea.

Dicha gala, con la entrada a un precio de 5 euros y presentada por Marta Caneda, también contará con la participación de Camilo Pla, Laura Losada, Marcos Otero, Catherine Argibay, Cantodorxo y Joselito Trío.

Los interesados en acudir pueden retirar ya sus entradas en los establecimientos Xestoría Lamelas y O Telar.