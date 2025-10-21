El erizo del mar de O Grove vuelve a saborearse

Los socios de la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove autorizados para este recurso específico comenzaron ayer la campaña de recolección del erizo de mar, uno de los bienes más preciados, con mayor proyección y cada año mejor valorados en la lonja meca.

El inicio de la temporada coincide con un llamamiento a la implicación de los compradores, ya que el sector extractivo ve actualmente limitada su actividad –y los precios– a dos o tres empresas.

Expansión

Es por ello que aspira a conseguir más firmas que quieran hacerse con su mercancía para así dar continuidad a la expansión del equinodermo de O Grove experimentada en los últimos años.

Se trata de conseguir compradores «estables», es decir, que no pretendan adquirir erizo en contadas y puntuales jornadas de actividad, sino empresas distribuidoras dispuestas a establecer líneas de colaboración mediante las que garantizar el abastecimiento de los mercados durante toda la campaña.

Compradores de erizo en Pedras Negras. / M. Méndez

Los interesados deben ponerse en contacto con los buzos encargados del erizo a través de la cofradía de pescadores, donde ayer confirmaban que está previsto obtener a diario los topes establecidos en el plan de explotación aprobado en su día por la Consellería do Mar.

Zonas de trabajo

En el mismo se establece la captura de erizo mediante la técnica de buceo con suministro de aire desde superficie en la zona sublitoral que va de Punta Faxilda –salvo A Lanzada– hasta el puerto de O Grove, en Pedras Salvorés, Baixo dos Mezos y Baixo dos Esqueiros.

Esto implica subzonas de explotación como Corbeiro, Foxos, Capilla, Raeiros, Paxareiros, Espiño, A Barrosa, As Redondas, A Batería, Con Negro, Castiñeira, O Carreiro, Faro das Pedras, Rons, A Cantareira, Baixos dos Mezos, Baixos dos Esqueiros, Cons da Patarroxa y Borreiriño-Barciela.

Gracias a este tipo de zonas se han despachado desde las lonjas de O Grove durante las dos últimas décadas 825 toneladas de erizo de mar, por importe de 5,2 millones de euros.

Aunque en volumen el mejor año fue 2009, con 61 toneladas, los más rentables están siendo los últimos, dado que el precio medio pasó de 2,5 euros en 2009 a los 10 euros que se pagaron tanto en 2023 como en 2024, situándose esa cotización media en 12 euros durante la pasada primavera.

Un punto de control de las descargas. / M. Méndez

De ahí que el erizo de O Grove esté llamado a grandes logros, sobre todo teniendo en cuenta que puede alcanzar topes de hasta 21 euros el kilo, como sucedió el año de la pandemia, situándose al siguiente en 23,50 euros y marcando techos de 21 en 2022 y de 19 euros el kilo tanto en 2023 como el año pasado.

Ejercicio en el que se despacharon desde la lonja meca 34 toneladas que generaron unos ingresos en primera venta de 463.000 euros (más IVA), mientras que en 2023 habían sido 44 toneladas y 555.000 euros.

578.000 euros

La mayor recaudación se obtuvo en 2021, cuando gracias a la elevada cotización en lonja fue posible obtener casi 578.000 euros.

Está por ver qué sucede este año, ya que lo mejor del erizo de O Grove empieza ahora, a raíz de la campaña iniciada ayer.

La descarga de las capturas en el puerto pesquero de Pedras Negras. / M.M.

Este equinodermo había estado descansando, reproduciéndose y creciendo desde principios de año, cuando se llevaron a la «rula» meca algo más de 12 toneladas, que se colocaron en el mercado por importe de 157.000 euros.

Los topes diarios

Son 28 los tripulantes autorizados para extraer este recurso a bordo de catorce embarcaciones, con topes de captura de 30 kilos por cada buzo enrolado a bordo y día de faena, junto a 60 kilos más por cada nave y jornada.

Así se establece en el plan de gestión, en el que se contemplan acciones tendentes a preservar el recurso tales como rareos y traslados, eliminación de basura marina, siembras y control de especies invasoras.