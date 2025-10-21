El deterioro de Burgáns causa la caída de un afilado cascote entre el público

El campo de fútbol de Burgáns vivió el pasado domingo una situación tan preocupante como peligrosa. Durante el transcurso del derbi comarcal entre el Juventud de Cambados y el Céltiga, disputado ante más de 600 espectadores, un cascote de casi medio metro de largo y unos 20 centímetros de ancho se desprendió de la cubierta de la grada de Tribuna, cayendo entre los asientos en una zona con mucho público.

El fragmento, de filo muy cortante, impactó en el suelo sin causar heridos, pero generó momentos de auténtico pánico entre los aficionados presentes, que comprobaron de primera mano el lamentable estado estructural de la instalación municipal. El trozo de material entró desde la parte de atrás de la grada y el viento lo llevó hasta el centro de la grada pasando por el medio de varias personas que asistían al partido de pie en la zona alta del graderío dado que muchos asientos se encontraban mojados por la lluvia y las filtraciones de la estructura.

El incidente se produjo coincidiendo con el primer temporal de viento y lluvia de la temporada, lo que puso en evidencia el grave deterioro de la cubierta y de las vigas metálicas que la sostienen. Desde el Juventud de Cambados, único usuario del campo y actual equipo de Tercera RFEF, lamentan profundamente lo ocurrido y recuerdan que llevan años alertando al Concello sobre los riesgos del mal estado de la grada.

El deterioro de la cubierta es ostensible. | Iñaki Abella

«Alguien tiene que abrir los ojos ya sobre cómo está Burgáns y actuar ya. Hay goteras, la cubierta se cae a cachos y las vigas están tan deterioradas que cualquier día se viene abajo la grada», denuncia el presidente del club, Eladio Oubiña, visiblemente indignado tras el suceso. «El domingo tuvimos suerte, pero la próxima vez puede ser una tragedia».

El dirigente recuerda que ya la temporada pasada se tuvo que suspender un partido por riesgo de desprendimiento debido a un temporal similar, una medida preventiva que evitó males mayores. Esta vez, sin embargo, el desprendimiento se produjo con el público en las gradas, lo que podría tener consecuencias en materia de seguridad y posibles clausuras temporales del campo si persiste la falta de intervención.

Al mal estado de la cubierta se suma una degradación general de la estructura metálica, afectada por óxido, filtraciones y corrosión. Las goteras son constantes tanto en la grada como en las dependencias interiores, afectando a vestuarios, almacenes y zonas comunes. La imagen del estadio, especialmente tras el ascenso del Juventud de Cambados a 3ª RFEF después de 27 años, se ha convertido en un reflejo del abandono institucional que denuncia el club.

La cubierta de Tribuna, instalada hace décadas, muestra señales evidentes de agotamiento estructural después de más de 35 años desde su construcción. Las vigas presentan grietas y deformaciones, y los anclajes que sostienen las chapas metálicas han perdido su firmeza. En días de viento, el ruido del movimiento de las planchas es perceptible desde el terreno de juego y entre el público, lo que genera una sensación de inseguridad constante.

Más de 600 personas siguieron el partido del pasado domingo en Burgáns. / Iñaki Abella

La situación se agrava por el bloqueo administrativo en la reparación de la grada. El Concello de Cambados anunció a comienzos de mes su intención de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de reforma, al considerar que el proyecto aprobado era insuficiente para acometer las reparaciones necesarias. El contrato, formalizado en marzo por 65.000 euros con cargo al Plan +Provincia 2024 de la Diputación, solo contemplaba un saneamiento superficial y el cambio de chapas, cuando en realidad las vigas y correas están totalmente podridas.

El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, ya reconoció públicamente que será necesario redactar una nueva memoria técnica y aumentar la inversión entre 15.000 y 20.000 euros adicionales, además de compensar a la empresa rescindida dado que la estructura está en peor estado de se preveía y el proyecto redactado inicialmente no se podía ejecutar.

Estado que presenta la cubierta en algunas zonas. / Iñaki Abella

El Concello busca ahora una prórroga de la Diputación para no perder la financiación, ya que la obra debía ejecutarse antes de diciembre. Sin embargo, mientras el proceso se reabre y se licita de nuevo, la grada sigue abierta al público, lo que multiplica la preocupación entre aficionados, jugadores y dirigentes del club.

El Juventud de Cambados reclama una intervención inmediata que garantice la seguridad de los espectadores y preserve la práctica del fútbol en Burgáns. La entidad amarilla advierte de que el peligro es real y creciente, y que el suceso del pasado domingo no puede quedar como una simple anécdota.