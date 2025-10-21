La construcción reclama un convenio que mejore sus condiciones laborales

Los trabajadores de la construcción saldrán el próximo 5 de noviembre a la calle para reclamar un convenio gallego que mejore su salario y las condiciones laborales en las que desempeñan su actividad. La huelga ha sido convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), que denuncia las injerencias de la patronal estatal en esta negociación y la falta de actualización de un convenio marco, que se rige por el aprobado para los años 21 y 22. Desde el sindicato explicaban ayer que se recurre a esta medida de presión después de los numerosos intentos por negociar este acuerdo sin que desde la patronal hayan dado señales de vida. Anxo Lúa, responsable del sindicato, insistía ayer en que «reclamamos un convenio gallego que cubra las demandas propias de la construcción en Pontevedra», recordando que el anterior fue impugnado por la patronal estatal después de que se acordaran unas retribuciones superiores a las que fijaba el de toda España.

En los próximos días, el sindicato va a realizar asambleas en los centros de trabajo y una general en el Auditorio de Vilagarcía que tendrá lugar el próximo jueves a las 19.00 horas. Calculan desde el sindicato que serán unos 1.500 trabajadores, un millar de ellos autóctonos y 500 extranjeros al tratarse de un sector «con una gran movilidad en las obras, con cambios continuos de los centros de trabajo. Lara Fernández explicaba ayer que «esta huelga no es un capricho, sino que viene por los abusos de la patronal estatal, con la connivencia de ola gallega, que llega a imponer planes de pensiones a los trabajadores que estos no quieren».