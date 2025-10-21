Un congreso para impulsar medidas que estrechen el cerco sobre los narcos

Treinta años después, la Fundación Galega Contra o Narcotráfico celebrará un congreso para impulsar medidas que sirvan para cercar a los narcotraficantes, desde el ámbito policial hasta el judicial, reuniendo a destacados juristas y responsables de la lucha contra esta actividad ilícita. El encuentro se celebrará entre el 6 y el 7 de noviembre en la Academia Galega de Seguridade de A Estrada y sobre la mesa van a estar muchas de las demandas que viene realizando la FGCN, especialmente la de «atacar» a los narcos donde más le duele, su patrimonio, con la venta de inmuebles para que se puedan poner al servicio de la sociedad.

Fernando Alonso, gerente de la Fundación, reconoce que esta lucha «no es algo nuevo, pero insistimos en ella porque creemos que no se está haciendo con la debida intensidad, algo que ya planteamos en el Congreso de los Diputados y que esperamos, que a raíz de estas jornadas, pueda avanzarse en privar del patrimonio a aquellos que se están amasando verdaderas fortunas con este veneno».

Aunque uno de los temas más importantes, no será el único que estará encima de la mesa. Otro de los que se abordará será la cuestión de los narcopisos que están «convirtiéndose en un problema muy grave para los vecinos y los barrios con el que hay que acabar; es una cuestión que no se puede dejar pasar ya que es incomprensible que estemos así, con una legislación que no permite la entrada y registro en determinadas situaciones, perjudicando a los vecinos, que ven seriamente alteradas sus vidas, porque los narcopisos traen inseguridad al barrio en el que se asientan».

La multirreincidencia de los capos de la droga es otra de las cuestiones que estará encima de la mesa. No en vano, son muchos los que aprovechan un permiso o la libertad condicional «para continuar delinquiendo, incluso mientras esperan condena por cuestiones anteriores, y eso no se puede permitir», explica Alonso. El propio gerente recuerda que hace treinta años, la Plataforma celebró en Vilagarcía el primero de estos encuentros, una cita en la que participaron nombres como el fiscal Javier Zaragoza o el juez Baltasar Garzón y que sirvió para sentar las bases de la carga de la prueba, es decir, que los narcos tengan que demostrar el origen lícito de sus bienes. Alonso espera que sea otro paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico.