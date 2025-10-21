El chorlitejo insiste en criar, a pesar de los perros

El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), conocido en Galicia como «píllara das dunas», es una especie protegida que encuentra en O Grove uno de sus últimos refugios en la provincia para la cría.

Un pequeño pájaro que aparece en el Libro Rojo de las Aves de España en la categoría de «En peligro», y al que en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas se considera «Vulnerable».

De ahí planes de conservación como los impulsados por la Consellería de Medio Ambiente, Ayuntamientos como O Grove y entidades conservacionistas como la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirLife).

En ese plan de protección se incluye un estrecho seguimiento de la temporada de cría en las playas de O Grove, donde el pájaro resiste como buenamente puede e insiste en criar.

Una cría de chorlitejo en O Grove. / SEO BirdLife / PIO

Una vez finalizada y analizados todos los registros, tanto de ejemplares reproductores como de nidos, huevos y pollos nacidos o muertos, es momento de sacar conclusiones.

Y la principal, como cada año, es que los perros –que ejercen como depredadores del chorlitejo– han sido la principal amenaza tanto para los pollos recién nacidos como para los adultos y sus puestas.

De ahí la insistencia del Concello en apelar a la colaboración de los usuarios de arenales como A Lanzada, Raeiros o Mexilloeira, entre otros.

El trabajo de control desplegado durante la campaña por la Administración local y SEO/BirdLife –a través de su delegación para la provincia de Pontevedra–, permite denunciar que solo en las 68 jornadas de control llevadas a cabo durante la temporada reproductora en cada una de las playas han sido detectados casi 200 perros, lo que puede dar una idea de la ingente cantidad de canes que a lo largo de todo el verano campan a sus anchas por zonas de baño y de cría en las que está prohibida su presencia.

Una zona acotada en Mexilloeira. / PIO / SEO BirdLife

Lo que se hace en caso de localizar un perro en esos espacios protegidos es informar a los dueños para que se los lleven o, en caso necesario, alertar a la Policía Local de O Grove y a los guardas y agentes de Medio Ambiente para que tramiten los correspondientes expedientes y sanciones.

Esa es la parte negativa del plan de control del chorlitejo. La positiva es que, a pesar de todo, esta amenazada especie, cuya población reproductora «se enfrenta a un riesgo muy alto de extinción en un espacio corto de tiempo si no se toman medidas para evitarlo», ha vuelto a nidificar en varias playas de la Reserva Ornitológica de O Grove, dentro del espacio protegido Complexo Intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira.

Así lo destaca el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) que promueve la Administración local en colaboración con SEO.

Un agente medioambiental interviniendo, ante la presencia de perros. / PIO / SEO BirdLife

Una herramienta de trabajo que, de acuerdo con el Grupo Píllara das Dunas permite hacer un estrecho seguimiento de este pequeño y nervioso pájaro, que «ha vuelto a tener problemas para sacar sus polluelos adelante» a pesar de que el número de nidos que han aparecido en la Reserva «está dentro de la media».

Unos nidos que, como cada verano, fueron protegidos y balizados por los voluntarios de SEO y agentes de Medio Ambiente mediante parcelas de exclusión.

Esta fue una de las acciones más destacadas de cuantas se emprendieron desde que a principios de la temporada de cría se reunieron expertos ornitólogos, anilladores, agentes medioambientales del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia y técnicos del Concello de O Grove para tratar de solucionar los problemas de conservación detectados, coordinar las acciones a emprender y ultimar el manejo de los arenales en los que el chorlitejo «sigue luchando por reproducirse».

Una jornada de divulgación medioambiental centrada en el chorlitejo, en la playa de Mexilloeira. / PIO / SEO BirdLife

También se organizaron jornadas de marcaje con anillas de lectura a distancia tanto de crías como de adultos.

Una acción fundamental para conocer mejor a la especie que este año introdujo una novedad importante, como fue la colocación de un sistema de geolocalización a un ejemplar adulto «para seguir ahondando en la investigación para su conservación», explican en el PIO.

De igual modo, y como cada verano, se han llevado a cabo jornadas de sensibilización y educación ambiental a pie de playa, especialmente en una tan concurrida como A Lanzada, la más importante para la reproducción de la «píllara das dunas» en la localidad meca.

En esas jornadas divulgativas, como es habitual, se han mostrado pollos y adultos a los usuarios participantes, «quienes han disfrutado de su presencia con ayuda de telescopios mientras se les iban explicando las dificultades que tiene el chorlitejo para nidificar en estas playas», explican en SEO/BirdLife, cuyos integrantes se encargan de dirigir este tipo de iniciativas.