«Ataque fascista» contra la sede de Esquerda Unida en O Grove: «Se identifica perfectamente al responsable»

Esquerda Unida ha denunciado un "ataque fascista" contra la sede que tienen en el municipio pontevedrés de O Grove que apareció cubierta de pintadas con lemas "fascistas y machistas".

Según ha señalado la formación, entre las pintadas se podía leer 'Izquierda Unida putas', 'rojos fuera', 'solo queda Vox', 'una grande y libre' y 'Israel libre', entre otras pintadas.

Además, Esquerda Unida ha detallado que el autor de las pintadas orinó en la puerta del local, que no es la primera vez que sufre este tipo de actos que son "expresiones de odio político, machista y fascista" que "buscan intimidar a quien defiende los derechos sociales, la igualdad y la justicia".

Ante estos actos, Esquerda Unida ha avanzado que este miércoles presentará una denuncia en la Guardia Civil, aportarán fotografías y un vídeo en el que "se identifica perfectamente al responsable".

"Desde Esquerda Unida de O Grove queremos dejar claro que no vamos a callar ni retroceder un solo paso. Frente al odio y al fascismo, más democracia e igualdad", ha sentenciado la formación en un comunicado.