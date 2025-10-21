El albergue de Cruz Roja cierra sus puertas definitivamente

Tras más de dos décadas de actividad, Cruz Roja ha cerrado el albergue de personas sin hogar ubicado en la plaza de la Constitución de Vilagarcía. El inmueble, cedido en su día por Luisa Vila Janer con fines sociales y gestionado conjuntamente por el Concello, deja de estar disponible tras una decisión del patronato de la Fundación Residencia Divina Pastora, propietaria del edificio.

El cierre marca el fin de una etapa iniciada en 1988, durante la cual el albergue se convirtió en un recurso esencial para personas en situación de emergencia social. Solo en el último año, atendió a 256 usuarios, realizó más de 2.500 intervenciones y 700 seguimientos personalizados.

Ante la imposibilidad de continuar en ese emplazamiento, Cruz Roja y Concello de Vilagarcía han reorganizado el proyecto de «Atención integral a personas sin hogar», adoptándolo a un nuevo modelo de alojamiento temporal en un hostal. Este recurso, con capacidad inicial para diez plazas, ofrecerá un entorno más estable y privado, con atención profesional continuada y programas personalizados de inserción laboral y recuperación de la autonomía.

Además del alojamiento se curbirán necesidades básicas y se reforzarán las salidas de atención en la calle con el objetivo de atender a personas sin hogar en espacios públicos del municipio. Cruz Roja y Concello subrayan la importancia de garantizar la continuidad del servicio de atención a las personas más vulnerables.