Vilagarcía suspende la Romaría dos Maiores por el coste del SAF

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha tomado la decisión de suspender este año la Romaría dos Maiores, que generalmente se celebraba entre finales de primavera y principios de verano, y que congregaba a medio millar de vecinos mayores de 65 años.

Desde la administración local argumentan que la suspensión se debe a la necesidad de ajustar los presupuestos del área de servicios sociales tras la entrada en vigor del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), más caro que el anterior.

Además, desde Ravella explican que a estas alturas del año ya es difícil encontrar una fecha libre en el recinto ferial de Fexdega para la celebración de la tradicional comida y el baile, debido a las competiciones deportivas y el Fexturrón. A cambio, el Ayuntamiento organizará una chocolatada con baile durante el mes de noviembre, según apuntaron fuentes municipales.

A finales de junio de este año, numerosas personas que acudían habitualmente a la Romería fueron por el Concello a preguntar si se iba a celebrar o no la fiesta. La concejala de Servicios Sociais, Tania García, indicó en ese momento que la Romaría estaba asegurada, pero que se pasaría al mes de octubre. La edil argumentaba que los últimos años la jornada había coincidido con días de mucho calor, y que eso generaba incomodidades a los asistentes. Por ello, añadía García, el Concello había tomado la decisión de pasar la fiesta al mes de octubre. Eso sí, aseguraba que seguiría siendo en Fexdega.

Sin embargo, finalmente no habrá fiesta este año. Desde Ravella explican que la decisión de aplazarla se adoptó en el Consello de Maiores, y que el primer motivo de la suspensión es que el encarecimiento del SAF ha obligado a realizar ajustes presupuestarios. Este problema no existirá en 2026, porque el incremento de medio millón de euros del coste del servicio de ayuda en el hogar ya está incluidos en los presupuestos, por lo que el año que viene sí habrá Romería, según avanza el Ayuntamiento.

Esta romería la subvenciona el Concello, y además del almuerzo hay baile y sorteo de regalos.