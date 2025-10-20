Nos Seus Pés se moja por los migrantes

Proem-Aid es una organización no gubernamental creada en 2015 por profesionales de las emergencias dispuestos a ayudar, de forma voluntaria, a quienes se juegan la vida cruzando hacia la isla griega de Lesbos para huir de las guerras y las miserias en sus países de origen.

En septiembre de 2017 esta entidad empezó a ayudar en el Mediterráneo Central, y más recientemente amplió su radio de acción hacia el Sur de la península Ibérica y las islas Canarias, dada la incesante llegada de migrantes que abandonan el continente africano para introducirse en Europea.

Son muchas, importantes y variadas las acciones que lleva a cabo Proem-Aid, que desde 2018 recibe una humilde pero importante ayuda desde O Grove, gracias a la celebración del festival Nos Seus Pés.

Una propuesta desplegada durante el fin de semana que incluyó tanto la venta de merchandising como la elaboración de pinchos solidarios a manos de afamados cocineros, algunos de ellos integrantes del conocido Grupo Nove.

No faltaron los conciertos ni las actividades infantiles, situándose la base de operaciones en la carpa que permanece instalada en O Corgo desde la pasada Festa do Marisco.

El balance del evento vuelve a ser altamente positivo, como lo fue en las ediciones anteriores, a pesar de que la lluvia hizo acto de presencia ayer y deslució algunas de las propuestas.

En cualquier caso, Nos Seus Pés está en condiciones de aportar otro pequeño grano de arena para arropar a los bomberos, buceadores, nadadores de rescate y sanitarios que desde Proem-Aid auxilian a personas en situación de grave riesgo cuando se hacen a la mar en rudimentarias embarcaciones.

Pero no solo intervienen directamente en situaciones de riesgo extrema, sino que despliegan multitud de programas.

Entre ellos uno tan conocido como Proyecto Agua, con el que tratan de «reconciliar con el mar a muchas personas, la mayoría menores, cuyo único contacto con este medio ha sido la trágica travesía en el mar huyendo del hambre, la miseria y la guerra» para llegar a Canarias.

Lo que busca Proem-Aid es «reconciliar con el mar a menores, mujeres y colectivos más desfavorecidos, víctimas de todo tipo de atrocidades, que han vivido una guerra, e incluso han perdido familiares en el mar, tratando de demostrarles que hay gente a quienes les importan y enseñándoles a disfrutar y desenvolverse con cierta seguridad en el medio acuático».

Y no solo eso, sino que «mediante el uso de juegos y ejercicios físicos» consiguen «abstraerles unas horas de su dura realidad».