Ruta do Viño: 155.551 visitantes y un impacto de 2,2 millones de euros

Hace un par de años se daba a conocer que la Ruta do Viño Rías Baixas era «la más deseada para futuras visitas por el enoturista en España», según el decimotercer informe de análisis de la demanda turística, realizado por el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España.

Ya en 2024, su exitoso proyecto «Enoturismo a pedales» hacía que fuera declarada «Mejor Iniciativa Enoturística» del país, a instancias de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin). A lo que siguió la consecución de las certificaciones «Q», de Calidad Turística, y «S», de Sostenibilidad, concedidas por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Pero la Ruta do Viño gallega no se detiene, de ahí que ahora destaque en el decimoséptimo Informe Anual de Visitantes a Bodegas y Museos del Vino de 2024, elaborado por el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España.

Según ese estudio, es la séptima más visitada, con 155.551 visitantes durante el pasado ejercicio. De ahí la satisfacción que muestra la asociación promotora, donde destacan que «la Ruta del Vino Rías Baixas se sitúa nuevamente en el top-ten», entre los 37 recorridos recogidos y analizados en todo el país, los cuales cuentan con 2.602 empresas y 622 entidades adheridas.

La visita a los viñedos es una de las experiencias enoturísticas programadas. | FdV

Esa séptima posición «refleja un impacto económico de 2,2 millones de euros, que supone un incremento del 15,78% con respecto a 2023», aclaran en la Ruta.

De ese mismo estudio se extraen otros datos clarificadores, como que el precio medio de la visita en las bodegas de Rías Baixas asciende a 12,7 euros, y que las visitas se incrementaron en un 7,5% con respecto al año pasado.

Incluso puede destacarse que si se analizara solo el número de visitantes a bodegas, Rías Baixas subiría una posición –solo por detrás de Marco de Jerez, Penedés, Rioja Alta, Rioja Alavesa y Ribera del Duero–, mientras que si se centra el estudio en las visitas a museos de la red se auparía al quinto puesto, dado que este tipo de experiencias «son cada vez más significativas, gracias a la aportación de Sobroso y Castillo de Soutomaior», aclara el presidente de la ruta enoturística pontevedresa.

Otro aspecto llamativo es que si bien la mayor parte de las visitas son nacionales (72,60%), no deja de crecer la presencia de extranjeros, «hasta el punto de que Rías Baixas es la octava ruta de España con mayor número de visitas internacionales».

Pepe Simón, su presidente, abunda en ello diciendo que «agosto es el mes preferido» para visitar «el atractivo destino» de la Ruta do Viño Rías Baixas, siendo enero el de menor afluencia.

En la actualidad, cuenta con un centenar de socios que «generan empleo de calidad, riqueza y asentamiento de población en el rural», proclama Simón.