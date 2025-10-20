Ribadumia invierte 170.000 euros en obras en parques infantiles

El Ayuntamiento de Ribadumia invierte 170.000 euros en la puesta a punto de los parques infantiles de la Praza do Concello y de la Carballeira de Barrantes. Los fondos proceden de los planes de inversión de la Diputación de Pontevedra.

En el caso del parque de la Praza do Concello, se va a sustituir el pavimento, colocando césped artificial, y se dispondrá también una cuneta para evacuar mejor las aguas pluviales. También se incluirán nuevos juegos, entre ellos una tirolina.

El Concello también aprovecha estas obras para cambiar el suelo, la barandilla perimetral y los juegos en el parque infantil de la Carballeira de Barrantes.

El alcalde, David Castro y el concejal Miguel Castro han supervisado el inicio de los trabajos, cuya finalidad es garantizar la seguridad y buen estado de todos los elementos.