La red Smart Peme programa cinco talleres telemáticos y presenciales
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra organiza esta semana cinco nuevos talleres de formación tecnológica en el marco de la Red Smart Peme.
Las actividades, tanto telemáticas como presenciales (todas ellas con inscripción previa), se celebrarán del lunes 20 al jueves 23 de octubre y profundizarán en temas como el email marketing, el posicionamiento en buscadores, el perfil de empresa en Google y la edición de vídeo en el teléfono móvil, entre otros. El jueves 23, la oficina Smart Peme de Cambados celebra a las cinco de la tarde la sesión presencial «Aplicaciones de inteligencia artificial para la automatización de procesos en tu Empresa» (segunda parte) en la Casa da Calzada.
En esta sesión, se profundizará en el uso del programa Make para llevar la automatización empresarial a un nivel intermedio. José Luis Taboada, asesor de la oficina de Cambados con más de 25 años de experiencia en sistemas informáticos, será el encargado de impartir este taller.
