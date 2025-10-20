Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Club de Regatas de Galicia y la Fundación Ruta Xacobea unen fuerzas

La entidad con sede en Vilagarcía sigue añadiendo actividades a su propuesta social

Sánchez-Agustino insiste en divulgar el itinerario marítimo fluvial

La proyección del documental sobre la Ruta Xacobea, en el Auditorio de Vilagarcía.

La proyección del documental sobre la Ruta Xacobea, en el Auditorio de Vilagarcía. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El Real Club de Regatas de Galicia y la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla desplegaron una actividad sociocultural con la que promocionarse y entablar una nueva línea de colaboración.

Sucedió en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, a escasos metros de la sede del club de regatas decano de la comunidad, y consistió en una proyección del documental titulado «Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago».

Esta proyección y las intervenciones pertinentes permitieron a la Fundación Ruta Xacobea seguir dando a conocer su proyecto, mientras que el Real Club de Regatas aprovechó el mismo para insistir en su «apertura social», dado que quiere formar parte del día a día de los vilagarcianos promoviendo eventos para todos los públicos, no solo para los asociados.

El aperitivo ofrecido en la sede del club.

El aperitivo ofrecido en la sede del club. / FdV

Wenceslao González-Garra, presidente del Real Club de Regatas, y Javier Sánchez-Agustino, su homólogo en la Fundación Ruta Xacobea, ejercieron como anfitriones de esta propuesta, participada igualmente por José Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia.

La proyección y la charla se hicieron acompañar de la degustación de un aperitivo servido en las centenarias y museísticas instalaciones del Real Club de Regatas, en la avenida de A Mariña.

