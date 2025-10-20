El Real Club de Regatas de Galicia y la Fundación Ruta Xacobea unen fuerzas
La entidad con sede en Vilagarcía sigue añadiendo actividades a su propuesta social
Sánchez-Agustino insiste en divulgar el itinerario marítimo fluvial
El Real Club de Regatas de Galicia y la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla desplegaron una actividad sociocultural con la que promocionarse y entablar una nueva línea de colaboración.
Sucedió en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, a escasos metros de la sede del club de regatas decano de la comunidad, y consistió en una proyección del documental titulado «Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago».
Esta proyección y las intervenciones pertinentes permitieron a la Fundación Ruta Xacobea seguir dando a conocer su proyecto, mientras que el Real Club de Regatas aprovechó el mismo para insistir en su «apertura social», dado que quiere formar parte del día a día de los vilagarcianos promoviendo eventos para todos los públicos, no solo para los asociados.
Wenceslao González-Garra, presidente del Real Club de Regatas, y Javier Sánchez-Agustino, su homólogo en la Fundación Ruta Xacobea, ejercieron como anfitriones de esta propuesta, participada igualmente por José Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia.
La proyección y la charla se hicieron acompañar de la degustación de un aperitivo servido en las centenarias y museísticas instalaciones del Real Club de Regatas, en la avenida de A Mariña.
