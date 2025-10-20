Lluvia y viento fuerte en la costa de O Salnés

Tal y como habían pronosticado los servicios meteorológicos, la de ayer fue una jornada desapacible en O Salnés. En la estación de Meteogalicia de Corón se recogieron 44 litros por metro cuadrado de lluvia, y en la de A Lanzada, 53. En cuanto al viento, en Corón se registró una ráfaga máxima de 62 kilómetros por hora, y en la de A Lanzada, la racha máxima fue de 66 kilómetros por hora. En la imagen, peregrinos a su paso por Vilariño (Cambados), ayer.