La lluvia y la niebla terminan de aguar el inicio de la temporada de caza menor

La temporada de caza menor arrancó ayer en Arousa con mal pie para los aficionados. Las previsiones ya eran pesimistas, debido a la progresiva decadencia de las poblaciones de conejo, pero la llegada del mal tiempo empeoró todavía más la situación: las lluvias caídas desde primera hora de la madrugada dificultaron el seguimiento de los rastros, y la caída de la niebla a partir de media mañana obligó a la mayoría de los cazadores a retirarse.

Juan José Millán, de la sociedad de caza de Armenteira, salió con unos compañeros a primera hora de la mañana en dirección a una zona de monte situada en las proximidades del monasterio. Y apunta que, «levantamos cinco o seis conejos, pero después se cerró de niebla y ya nos retiramos». Algo similar sucedió en Xiabre, donde la visibilidad a partir de mediodía era prácticamente nula.

En cualquier caso, y con independencia de que las condiciones meteorológicas terminasen de estropear la jornada, las perspectivas ya no eran buenas. «No hay mucho conejo. Nosotros tenemos algo repartido por todo el monte, pero poca cosa», prosigue Millán.

La mala situación de la caza menor es generalizada. Manuel Martínez, presidente de la sociedad de caza de Portas y de la Mesa Galega pola Caza, apunta que, «la temporada ha empezado como se esperaba, hay poco conejo, mientras que las repoblaciones de perdiz y faisán sí que están respondiendo mejor».

Ante esta tesitura, numerosas sociedades han tomado medidas para limitar las jornadas de caza. Caldas y Meaño ya han decidido no abatir conejos esta temporada; y en otros tecores, como el de Portas, han fijado cupos para alargar un poco la campaña. «En Portas hemos fijado un conejo o una pieza de pluma por cazador y día», explica Martínez.

Meaño renuncia a abatir conejos debido a los incendios del verano

Los cazadores de Meaño celebraron el pasado viernes una asamblea y acordaron por amplia mayoría no abrir la campaña de conejo este otoño. Esta localidad fue la más afectada de O Salnés por los incendios forestales del pasado verano, y los fuegos quemaron las mejores zonas de caza que tenía este tecor. Por este motivo, los socios de O Corazón do Salnés consideraron que lo mejor sería no añadir más presión sobre los animales que hayan podido sobrevivir, y darles un descanso cinegético para que se pueda recuperar la población.De este modo, en Meaño no habrá caza de conejo este año, aunque los aficionados sí podrán subir al monte con los perros o dedicarse a las especies de pluma. También seguirán solicitando batidas de jabalí cuando sea pertinente.El presidente de O Corazón do Salnés, Rafael Otero, opina que esta es la mejor opción, «para preservar un poco lo que quedó», y explica que la Xunta de Galicia les ha concedido una ayuda «para la regeneración de los biotopos» dañados por los incendios. Por su parte, la sociedad de caza de Valga decidía en asamblea si aplazar el inicio de la campaña a diciembre.