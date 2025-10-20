Herido un hombre de 91 años tras caer de su silla de ruedas eléctrica
REDACCIÓN
Vilagarcía
Un hombre de 91 años resultó herido de consideración ayer tras sufrir una caída de su vehículo de movilidad personal en la calle Ameal, en Vilagarcía.
Los servicios de emergencias le atendieron inicialmente en el punto de una herida en la cabeza por la que sangraba de forma abundante, siendo trasladado a un centro sanitario por una ambulancia de soporte vital básico del 061. El hombre iba consciente. El accidente se produjo en un vial con una fuerte pendiente, y el hombre podría haberse caído tras perder el control de su silla de ruedas eléctrica por el suelo mojado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Mar avala un paro biológico subvencionado de seis meses para la cofradía San Martiño
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Una septuagenaria de Valga, herida grave tras ser atropellada por su tractor