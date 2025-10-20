Herido un hombre de 91 años tras caer de su silla de ruedas eléctrica

Un hombre de 91 años resultó herido de consideración ayer tras sufrir una caída de su vehículo de movilidad personal en la calle Ameal, en Vilagarcía.

Los servicios de emergencias le atendieron inicialmente en el punto de una herida en la cabeza por la que sangraba de forma abundante, siendo trasladado a un centro sanitario por una ambulancia de soporte vital básico del 061. El hombre iba consciente. El accidente se produjo en un vial con una fuerte pendiente, y el hombre podría haberse caído tras perder el control de su silla de ruedas eléctrica por el suelo mojado.